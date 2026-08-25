کد خبر: 1376073
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۰
سیاست » اخبار کلی

تعیین تعاریف طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

مجلس مجلس شورای اسلامی تعاریف و واژگان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را مشخص کرد.

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس که به صورت مجازی برگزار شد و در ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، ماده ۲ این طرح را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

به گزارش مهر، در جریان بررسی این ماده؛ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی حواشی مطرح شده در روزهای اخیر از سوی مقامات دولتی در مورد بررسی این طرح در مجلس گفت: برخی مقامات به جای پرداختن به مسائل کشور، وقت را معطوف به مخالفت با طرح مقابله با نفوذ می‌کنند، آیا باید به جای حل مسائلی که مردم انتظار دارند وقت کشور را روی موضوعات این چنینی صرف کنیم؟

وی با بیان اینکه در تمام جلسات ابتدایی بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، نمایندگان دولت دعوت بودند گفت: کمیسیون امنیت در روند بررسی طرح مقابله با نفوذ از نمایندگان دولت دعوت کرده بود و حالا نیز که در جریان بررسی طرح مرتبط با تنگه هرمز هستیم همین مسیر طی می‌شود، اما نمی‌دانیم چه کسی از طرف دولت می‌آید و نمایندگان دولت نظرهای متفاوتی دارند. نماینده پارلمانی و نماینده حقوقی دولت هر کدام یک نظر می‌دهد و این یک چالش برای ماست، اما در عین حال ما آمادگی داریم هر کسی طرح و پیشنهادی برای اصلاح دارد نظرات خود را مطرح نماید، اما باید توجه کنیم طرح مقابله با نفوذ سابقه ۱۰ ساله دارد و به ۱۰ سال قبل برمی‌گردد و طرحی است که مورد انتظار رهبری شهید و مسئولین بود و حالا که مجلس با تاخیر به آن ورود کرده است باید با جدیت پیش برود و بهتر بود خود دولت لایحه‌ای در این باره تقدیم مجلس می‌کرد.

کاظم دلخوش اباتری نماینده دولت نیز در این جلسه اظهار داشت: ما در جلسه ابتدایی بررسی طرح هیچ شرکتی نداشتیم علاوه بر اینکه دولت با اصل طرح مخالفتی ندارد بلکه در چند مورد مخالفت وجود دارد به همین دلیل تقاضای بررسی دوشوری طرح را دادیم که این موضوع با مخالفت هیئت رئیسه مواجه شد.

بر اساس ماده ۲ اصلاحی این طرح، واژگان و عبارات اختصاری به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

۱- کارگزار بیگانه: هر دولت نهاد مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند.

۲- دولت سطح یک: دولت خارجی که به موجب قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی دولت متخاصم شناخته می‌شود.

۳-دولت سطح دو: دولت خارجی که اقداماتی را در راستای تأثیر گذاری مخرب صدمه، تضعیف یا آسیب به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در تمام یا برخی از ابعاد سیاسی، دفاعی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی برنامه ریزی یا اجرا کرده باشد. فهرست این دولت‌ها به پیشنهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه میشود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

۴- دولت سطح سه: دولت‌های خارجی که در فهرست دولت‌های سطح یک و دو قرار ندارند.

۵-مقامات سیاسی: مقامات متصدی سمت‌های موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب۱۳۸۶/۰۷/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همترازان آنها

۶- دستگاه‌های مشمول قانون: دستگاه‌ها و سازمان‌های مذکور در ماده ۱ قانون برنامه هفتم و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۷/۰۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اشخاص حقوق مصداث بند ب ماده ۱ قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و سایر نهادهای غیردولتی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند.

۷- فعالیت هر گونه قرارداد تعامل یا همکاری، حقوقی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی یا آموزشی، علمی و پژوهشی در هر قالبی از جمله:

۷-۱: نقل و انتقال پول ارائه کالا یا خدمات یا تسهیلات مالی و هر قسم تعامل، اقتصادی، تجاری یا مالی دیگر.

۷-۲ خدمات حقوقی از قبیل وکالت با مشاوره حقوقی

۷-۳ تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمک هزینه‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی یا هر گونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر.

۷-۴ فعالیت‌های رسانه‌ای از قبیل تعامل با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌ها در قالب ارائه مشاوره یا ارائه اطلاعات یا تحلیل یا تاسیس یا اداره روزنامه، تارنما یا هر گونه رسانه حقیقی یا مجازی دیگر.

۷-۵: تبادل نمونه‌های آزمایشگاهی پزشکی ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، معدنی و کشاورزی. نمونه‌های جانوری-میکروبی زنده و غیرزنده

۷-۶: اقدامات فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری یا اعزام یا شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در کنفرانس یا همایش علمی یا جشنواره، هنری اخذ گواهینامه یا مدرک یا نشان دولتی یا موارد مشابه، ساخت، اجرا یا نمایش فیلم مستند، تئاتر موسیقی با هنرهای تجسمی.

۸- سامانه: «سامانه برخط، ثبت مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» که فعالیت با کارگزار بیگانه با اتباع بیگانه در آن اظهار وثبت می‌شود.

برچسب ها: نمایندگان مجلس ، نفوذ بیگانه ، ابراهیم عزیزی
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