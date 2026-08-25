تاج: مخالف محرومیت تماشاگران از حضور در ورزشگاه هستم

جوان آنلاین: مهدی تاج در مجمع عمومی سالیانه هیات فوتبال استان البرز، اظهار کرد: ۳۲۳ هزار مسابقه و فعالیت فوتبالی در کل کشور داریم. این عدد را در کنار همه اقدامات و رویدادهای ورزشی کشور بگذارید و شاید تعداد مسابقات فوتبال چهار، پنج یا حتی شش برابر بیشتر باشد. بنابراین طبیعی است که در چنین مجموعه گستردهای، هم سؤال و هم انتقاد وجود داشته باشد و ما باید با سعه صدر پاسخگوی آن باشیم.
به گزارش مهر، تاج ادامه داد: بهشدت مخالف این هستم که محرومیت شامل حال تماشاگران شود. مثل اتفاقی که در بازی روز گذشته تراکتور و پرسپولیس افتاد. تلاش ما باید این باشد که محرومیت تماشاگر آخرین کاری باشد که انجام میدهیم، نه اینکه از همان ابتدا سراغ محرومیت تماشاگر برویم. این همه تماشاگری که به ورزشگاه میآید، همه مشتریان ما هستند جوانانی که بخش عمده آنها ۱۶، ۱۷ ساله تا ۳۰ یا ۴۰ ساله هستند. اینها در ورزش حضور داشته و حق دارند از فوتبال لذت ببرند. بانوانی که به ورزشگاه میروند و همه عزیزانی که برای تماشای مسابقات به ورزشگاه میآیند، سرمایههای فوتبال هستند.
وی عنوان کرد: نباید فوتبالی را که باید از آن لذت برد، تبدیل به یک گرفتاری برای خودمان کنیم و بگوییم بهتر است تماشاگران محروم شوند و به ورزشگاه نیایند. باید حضور ورزشکاران و هواداران در ورزشگاهها را یک قدرت و یک نعمت بدانیم و انشاءالله این موضوع را دنبال میکنیم. راه پاسخ دادن به انتقاد هم توجیه کردن نیست اما اگر به مستندات شما توجهی نکرد، بحث دیگری است.
نایب رئیس AFC گفت: یک ساختمان اداری بسیار زیبا برای فوتسال ساخته بودیم. برای فوتبال ساحلی هم در حال ساخت مجموعهای هستیم که انشاءالله تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد. زمین آن را بهطور کامل آماده کردهایم؛ یک زمین بسیار عالی در کمپ تیمهای ملی که خاک آن را بهطور کامل تعویض کردهایم و امکانات بسیار خوبی برای آن در نظر گرفته شده است. یک ساختمان اداری ویژه هم برای این مجموعه در نظر گرفتهایم که امکاناتی مانند سالن پذیرایی، استخر، سونا و سایر امکانات را بهصورت مستقل خواهد داشت. انشاءالله این مجموعه در یک تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد. این مجموعه حدود ۶۷۰۰ مترمربع زیربنا و فضای اداری دارد و اقدامات بسیار خوبی در آن انجام شده است.