کد خبر: 1376033
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

فارن افرز: محاسبات ایران درست بوده است؛ فشار اقتصادی هم جواب نمی‌دهد

مقاومت ایران فارن افرز در گزارشی اعتراف کرد که ایران در برابر فشارهای نظامی و اقتصادی مقاومت کرده و می تواند همچنان به آمریکا ضربه بزند.

جوان آنلاین: فارن افرز در گزارشی تاکید کرد، نزدیک به ۴۷ سال است که جمهوری اسلامی ایران، رؤسای جمهور آمریکا را با چالش مواجه کرده است. جنگ کنونی ترامپ علیه ایران نیز نتوانسته است یک راهبرد روشن برای پایان دادن به این موضوع ایجاد کند و آمریکا اکنون در موقعیتی قرار گرفته که گزینه های این کشور برای دستیابی به پیروزی محدود شده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، تقریبا شش ماه پس از آغاز جنگ، آمریکا به حل و فصل بحران نزدیک تر نشده و در برخی زمینه ها حتی در موقعیت بدتری قرار گرفته است. درگیری نظامی نتوانسته ایران را وادار به تسلیم کند و تهران همچنان توانایی مقاومت و وارد کردن هزینه به آمریکا و متحدانش را دارد.

بازگشت به فشار اقتصادی حداکثری، راه حل این بن بست نیست. بهترین نتیجه برای ترامپ یعنی تسلیم ایران در نتیجه فشار اقتصادی یا جنگ، در عین حال کم احتمال ترین گزینه است.

ایران نیز بر این باور است که زمان به نفع این کشور است. تهران توانسته در برابر فشار آمریکا مقاومت کند و کنترل تنگه هرمز را به عنوان اهرمی برای تحمیل هزینه های متقابل به واشنگتن حفظ کند. به همین دلیل، آمریکا نمی تواند صرفا با افزایش فشار اقتصادی انتظار داشته باشد ایران تسلیم شود.

بر اساس این گزارش، جنگ نشان داده توانایی واشنگتن برای شکست نظامی ایران محدود است. آمریکا می تواند خسارت های قابل توجهی وارد کند، اما تبدیل این قدرت نظامی به یک پیروزی سیاسی و راهبردی مسئله دیگری است. ایران در محاسبه خود برای مقاومت در برابر آمریکا در یک جنگ فرسایشی موفق بوده است. تهران نشان داده که می تواند فشار نظامی و اقتصادی را تحمل کرده و در عین حال هزینه هایی را به آمریکا و اقتصاد جهانی تحمیل کند.

فشار حداکثری به تنهایی نمی تواند بن بست کنونی را حل کند و ادامه سیاستی که تاکنون نتوانسته ایران را وادار به تغییر رفتار کند، ممکن است شکست های بیشتری برای راهبرد آمریکا به همراه داشته باشد.

برچسب ها: فشار اقتصادی ، تجاوز نظامی ، آمریکا ، مقاومت ایران
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