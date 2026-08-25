دیدار جانشین نیروی دریایی ارتش با خانواده شهدای ناوشکن دنا

امیر دریادار بمانی به نمایندگی از فرمانده نیروی دریایی ارتش با حضور در استان کرمانشاه با خانواده شهیدان «عبداللهی» و «آبکار» دیدار و گفت‌وگو کرد.

جوان آنلاین: امیردریادار فرامرز بمانی جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه امیردریادار دوم حسین رکنی پور معاون نیرو انسانی این نیرو به نمایندگی از امیر دریادار شهرام ایرانی با خانواده معظم شهیدان «عبداللهی» و «آبکار» از شهدای ناوشکن دنا در جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش مهر، امیر دریادار بمانی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا، اظهار داشت: شهدای نیروی دریایی ارتش با تقدیم جان خود در راه دفاع از عزت، امنیت و استقلال ایران اسلامی، برگ زرینی در تاریخ پرافتخار نیروهای مسلح به یادگار گذاشتند.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا، ادامه‌دهندگان راه شهیدان هستند و صبر و استقامت آنان در مسیر حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، شایسته قدردانی و تکریم است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه نام و یاد شهدای ناوشکن دنا همواره در مجموعه نیروی دریایی زنده و ماندگار خواهد بود، تصریح کرد: امروز وظیفه ماست که ضمن پاسداشت مقام شامخ شهدا، آرمان‌ها و اهداف آنان را در مسیر خدمت به مردم و دفاع از میهن اسلامی دنبال کنیم.

در ادامه این دیدار، خانواده‌های شهیدان عبداللهی و آبکار نیز به بیان خاطراتی از شهدای والامقام پرداختند و از حضور مسئولان نیروی دریایی ارتش و توجه به خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کردند.

در پایان، این دیدار با اهدای لوح به خانواده این شهدای گرانقدر، از مقام شامخ شهیدان ناوشکن دنا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان تجلیل شد.