کد خبر: 1375967
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تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
سیاست » اخبار کلی

قدردانی نیروهای مسلح از تلاش‌های بی‌دریغ دولت در جنگ‌

نیروهای مسلح نیروهای مسلح طی بیانیه‌ای اعلام کردند: با تکیه بر توانمندی‌های بومی و دانش نظامی روزآمد، همواره در کنار دولت خدمتگزار برای صیانت از تمامیت سرزمینی و اقتدار سیاسی کشور ایستاده‌اند.

جوان آنلاین: متن کامل بیانیه ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) بدین شرح است:

در هفته دولت، یاد و خاطره‌ی اسطوره‌های اخلاص و خدمت، شهیدان گرانقدر محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر را گرامی می‌داریم که با خون خویش، مسیر خدمتگزاری بی‌منت و انقلابی را برای آیندگان ترسیم کردند.

همچنین یاد و نام دولت مردان شهید سید ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، سید اسماعیل خطیب و امیر سرلشکر عزیز نصیرزاده را که در راه تعالی کشور، صیانت از امنیت داخلی و گره‌گشایی از کار ملت، تا پای جان ایستادند و الگوی مدیریت میدانی، جهادی و امنیتی را احیا کردند، گرامی می‌داریم.

نیروهای مسلح، از تلاش‌های بی‌دریغ دولت در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم تجلیل می‌کنند.

مدیریت دولت در این دورانِ دشوار، در پرتو رهنمودهای حکیمانه و هدایت‌های ارزشمند فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، علی‌رغم تمامی فشارها و تحریم‌های ظالمانه، تکیه‌گاه رزمندگان در مقابله با دشمنان آمریکایی صهیونیستی بود.

تدبیر و حمایت‌های همه‌جانبه دولت در مدیریت لجستیک و بسیج امکانات کشور برای پشتیبانی از نیروهای مسلح، قدرت بازدارندگی نظام را در برابر دشمنان متجاوز دوچندان کرد و این هم‌افزایی، همان رمز ماندگاری و پیروزی‌های ما در برابر بدخواهان این سرزمین بوده است.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان، اعلام می‌دارد که با تکیه بر توانمندی‌های بومی و دانش نظامی روزآمد، همواره در کنار دولت خدمتگزار برای صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار سیاسی کشور ایستاده است.

ما بر این عهد استواریم که با روحیه جهادی، از شکوه و امنیت میهن اسلامی در برابر هرگونه تهدیدی، با تمام قوا دفاع نماییم.

برچسب ها: نیروهای مسلح ، هفته دولت ، دولت چهاردهم
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