اذعان برنهام به مشارکت انگلیس در حملات پهپادی اوکراین به روسیه

جوان آنلاین: اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس پس از آنکه مسکو به لندن در مورد عواقب کمک نظامی به کییف هشدار داد، عصر سهشنبه در مصاحبهای با اسکای نیوز عنوان کرد: بریتانیا ۱۰۰ درصد به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا، برنهام در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا پهپادهای ساخت بریتانیا توسط اوکراین برای انجام حملات در داخل خاک روسیه استفاده شده است، گفت: این اقداماتی که توسط بریتانیا در حال انجام است، از مدتها پیش وعده داده بودیم که انجام دهیم و این همان حمایت ۱۰۰ درصدی از اوکراین در برابر جنگ ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه است.
وزارت دفاع انگلیس پیشتر در واکنش به هشدار مسکو درباره تداوم حمایت نظامی لندن از اوکراین، اعلام کرد که روسیه نباید در عزم بریتانیا برای مقابله با آنچه «تجاوزگری» این کشور خواند، تردیدی داشته باشد.
این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که سفارت روسیه در لندن هشدار داد اقدامات بریتانیا در حمایت از اوکراین پیامدهایی خواهد داشت؛ این هشدار در پی گزارشهایی مبنی بر استفاده اوکراین از پهپادهای تامینشده توسط انگلیس برای انجام دادن حملاتی علیه روسیه مطرح شد.