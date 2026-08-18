جوان آنلاین: المیادین به نقل از خبرنگار خود در سلیمانیه عراق گزارش داد که آنکارا با همکاری برخی طرفهای منطقهای، سلسله اقدامات جدیدی را برای پایان دادن به فعالیتهای گروه تروریستی «پژاک» آغاز کرده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس این گزارش، ترکیه تلاشهای اطلاعاتی خود را برای شناسایی و مسدودسازی کانالهای پشتیبانی، بهویژه قطع جریان کمکهای مالی اروپا به این گروه تروریستی متمرکز کرده است.
طی روزهای گذشته روند خلع سلاح پ ک ک در ترکیه وارد مراحل دیگری شده و لایحه اقدامات قضایی برای تسهیل خلع سلاح عناصر پ ک ک و بازگشت آنها به جامعه به تصویب پارلمان رسید.
بر اساس این لایحه، عناصری که اقدام تروریستی مرتکب نشده باشند میتوانند با تحویل سلاح به زندگی اجتماعی خود بازگردند.