جوان آنلاین: یک قاضی فدرال طرح دولت ترامپ برای انتقال مقر جدید افبیآی به واشنگتن دیسی را متوقف کرد؛ در حالی که در سال ۲۰۲۳، مریلند برای میزبانی این ساختمان انتخاب شده بود.
به گزارش تسنیم، تئودور چوانگ، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، در حکمی به نفع ایالت مریلند با رهبری دموکراتها و شهرستان پرینس جورج رأی داد و اعلام کرد که دولت، به طور غیرقانونی، طرح ساخت مقر جدید افبیآی در گرینبلت مریلند را کنار گذاشته و بودجهای را که کنگره برای این پروژه تصویب کرده بود، به مکان دیگری یعنی ساختمان رونالد ریگان در واشنگتن، منتقل کرده است.
قاضی گفت انتخاب ساختمان رونالد ریگان، ناقض مصوباتی بود که کنگره در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تصویب کرده بود. این مصوبات، اداره خدمات عمومی را ملزم میکرد تا یکی از سه مکان فهرست نهاییشده در خارج از واشنگتن را انتخاب کند.
قاضی چوانگ که باراک اوباما رئیسجمهور دموکرات، او را منصوب کرده بود، در حکم خود نوشت: نکته قابل توجه این است که متن قانون هیچ شرایطی را پیش بینی نکرده است که بر اساس آن، این انتخاب بتواند به طور یک جانبه لغو شود یا به مکانی مغایر با الزامات قانونی تغییر یابد.
وی افزود: از آنجا که دولت اختیار انتخاب ساختمان رونالد ریگان به عنوان مقر جدید افبیآی را نداشته است، به همان ترتیب، نمیتوانسته به طور قانونی ۵۵۵ میلیون دلار بودجهای را که کنگره برای آماده سازی این مکان برای چنین منظوری تصویب کرده بود، منتقل کند.
آنتونی براون، دادستان کل دموکرات مریلند، در بیانیهای گفت این حکم راه را برای بازگشت پروژه مقر افبیآی به گرینبلت هموار کرده است.
وی اظهار داشت کنگره وعدهای داد، اما دولت ترامپ تلاش کرد آن را زیر پا بگذارد. اکنون، مشاغل، سرمایه گذاری و فرصتهایی که مردم مریلند شایسته آن هستند، در دسترس قرار گرفتهاند.
سخنگوی افبیآی در بیانیهای اظهار کرد این نخستین بار نیست که دادگاهها تلاش میکنند مانع دولت در هدفش برای مقرون به صرفهتر کردن فعالیتهای دولت برای مالیات دهندگان آمریکایی شوند. دادگاه به دلایل سیاسی، به طور غیرمجاز در این موضوع مداخله کرده است.
این سخنگو افزود: افبیآی بهترین مسیر اقدام را برای پاسخ گویی به نیازهای نیروهای مجری قانون ادامه خواهد داد.
دولت فدرال تقریبا ۱۵ سال است که برای تدوین طرحهای ساخت مقر جدید افبیآی تلاش میکند و برای این پروژه از کنگره بودجه دریافت کرده است. در صورت تکمیل پروژه، افبیآی از مقر فعلی خود در ساختمان جی. ادگار هوور نقل مکان خواهد کرد.
کنگره، از طریق دو قانون، اداره خدمات عمومی را که بر املاک و مستغلات دولت فدرال نظارت دارد، ملزم کرد محل اجرای این پروژه را از میان سه منطقه حومهای خارج از واشنگتن انتخاب کند: گرینبلت و لنداور در مریلند، یا اسپرینگفیلد در ویرجینیا. اداره خدمات عمومی در سال ۲۰۲۳، گرینبلت را انتخاب کرد.
اما دولت ترامپ در ژوئیهٔ ۲۰۲۵ این طرحها را کنار گذاشت و اعلام کرد که قصد دارد افبیآی را به ساختمان موجود رونالد ریگان منتقل کند. کریستوفر کش پاتل، مدیر افبیآی، و دیگر مقامها استدلال کردند که این اقدام از نظر هزینه مقرون به صرفه خواهد بود و میلیاردها دلار صرفهجویی به همراه خواهد داشت.
اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده پیشتر یکی از مستاجران ساختمان رونالد ریگان بود. آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده نیز پیش از آن، یکی از مستاجران این ساختمان بود؛ اما دولت ترامپ سال گذشته این آژانس را منحل کرد.