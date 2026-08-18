جوان آنلاین: جمال رازقی عصر سهشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار کرد: روابط ایران و عمان دوستانه و رو به توسعه است، اما حجم تجارت میان دو کشور همچنان فاصله زیادی با ظرفیتهای موجود دارد.
به گزارش مهر، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان افزود: حجم تجارت ایران با امارات سالانه حدود ۲۵ تا ۲۶ میلیارد دلار است، در حالی که تجارت ایران و عمان هنوز از پنج میلیارد دلار فراتر نرفته است.
وی با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و عمان گفت: تجارت دو کشور طی سه سال اخیر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد رشد داشته و تلاش میشود بخشی از تجارت ایران با امارات به مسیر عمان منتقل شود.
رازقی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اعزام هیئت تجاری این استان به ریاست استاندار به عمان در حال پیگیری است و این سفر میتواند زمینهساز گسترش ارتباط میان فعالان اقتصادی استان و تجار عمانی و افزایش مبادلات تجاری باشد.
وی همچنین از راهاندازی میز اتاق بازرگانی یاسوج در عمان خبر داد و گفت: ایجاد این میز میتواند دسترسی تجار و فعالان اقتصادی استان به بازار عمان و ظرفیتهای تجاری این کشور را تسهیل کند.
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خاطرنشان کرد: تجار و فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد میتوانند با عضویت در اتاق مشترک ایران و عمان از ظرفیتهای این مجموعه برای توسعه فعالیتهای تجاری و برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی عمان استفاده کنند.