جوان آنلاین: اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه حکومت جولانی، در کنفرانس خبری مشترک با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، ضمن اعلام مخالفت رسمی دمشق با انتقال ذخایر هسته‌ای به خارج از مرزها، بر حفظ این مواد در خاک سوریه تحت نظارت نهاد‌های بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، اسعد الشیبانی تأکید کرد مواد هسته‌ای در اختیار سوریه باقی می‌ماند و دمشق با انتقال آن به خارج از کشور مخالفت دارد.

وزیر خارجه حکوم جولانی اعلام کرد کشورش به حق کامل خود برای بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پایبند است.

او همچنین گفت سوریه شرایط لازم را برای نگهداری و فرآوری ایمن مواد هسته‌ای فراهم خواهد کرد.

رافائل گروسی هم اعلام کرد همکاری آژانس با دولت جدید سوریه وارد مرحله‌ای پیشرفته شده و دمشق با شفافیت با آژانس همکاری می‌کند.

مدیرکل آژانس گفت سوریه یک سایت مخفی مربوط به دوره نظام سابق در دیرالزور را در اختیار بازرسان قرار داده و اکنون صفحه تازه‌ای در همکاری هسته‌ای با این کشور گشوده شده است.