هم‌زمان با اینکه ژاپن و استرالیا همکاری‌های نظامی خود را در زمینه یک سیستم لیزری مشترک توسعه‌یافته تعمیق می‌بخشند، وزرای دفاع دو کشور اعلام کردند که ژاپن آزمایش موشک‌های مافوق صوت و سایر پرتابه‌ها را در خاک استرالیا انجام خواهد داد.

جوان آنلاین: ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا عصر سه‌شنبه در کنار همتای ژاپنی خود شینجیرو کویزومی در کانبرا گفت: این توافق ترتیبات بهتر و پیشرفته‌تری بین استرالیا و ژاپن برای استفاده ژاپن از برد‌های موشکی ما در طول دهه آینده را نشان خواهد داد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش نشریه ژاپن تودی، وزیر دفاع استرالیا در ادامه تاکید کرد: ما قبلا در مورد اینکه استرالیا می‌تواند عمق استراتژیک را در طیف وسیعی از زمینه‌ها به ژاپن ارائه دهد صحبت کرده‌ایم، اما یکی از آنها استفاده از برد‌های ما است.

وزیر دفاع ژاپن نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت: اگر نیرو‌های دفاع از خود ژاپن بتوانند پرتاب‌های آزمایشی موشک‌های دوربرد، مانند موشک‌های هایپرسونیک را در استرالیا انجام دهند، این یک پیشرفت پیشگامانه خواهد بود. بنابراین، ما مذاکرات را برای تحقق این هدف تسریع خواهیم کرد.

استرالیا و ژاپن با مشاهده چینِ در حال ظهور، همکاری‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند و همچنین از خواسته‌های ایالات متحده مبنی بر اینکه متحدان منطقه‌ای‌اش هزینه بیشتری برای ارتش‌های خود صرف کنند، آگاه هستند.

دو کشور سال گذشته بر سر یکی از بزرگترین قرارداد‌های صادرات دفاعی ژاپن از زمان جنگ‌جهانی دوم به توافق رسیدند که در آن استرالیا طی ۱۰ سال آینده ۱۰ میلیارد دلار استرالیا (۶ میلیارد دلار) برای خرید ناوگانی از ناوچه‌های رادارگریز پرداخت خواهد کرد.

مارلز و کویزومی همچنین اعلام کردند که در یک پروژه همکاری دفاعی جدید به نام «بوبوک» که نام آن از یک جغد استرالیایی گرفته شده که در تاریکی می‌بیند، همکاری خواهند کرد و شامل یک سیستم لیزری توسعه‌یافته مشترک برای شناسایی تهدیدات بالقوه است.

مارلز گفت که این پروژه شامل «قابلیت لیزر پیشرفته‌ای است که می‌تواند هم در سکو‌های جنگی زمینی و هم در سکو‌های ساحلی قرار گیرد».