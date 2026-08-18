\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0631\u06cc \u062d\u06cc\u0646 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc\u06a9 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u06cc\u06a9 \u067e\u0631\u062a\u0627\u0628\u0647 \u0646\u0627\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.