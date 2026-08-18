دمشق: اسرائیل باید رویکرد خود در قبال سوریه را تغییر دهد

جوان آنلاین: «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه امروز سه‌شنبه در واکنش به حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابو الظهور» گفت اسرائیل با این حملات مکرر نه تنها با سوریه، بلکه با متحدان سوریه، و در رأس آنها ایالات متحده، مقابله می‌کند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: ما همچنان به مسیر دیپلماتیک پایبند خواهیم بود تا اسرائیل را از این سیاست منصرف کنیم و آن را مجبور به توقف حملاتش به سوریه کنیم.

الشیبانی تصریح کرد: حملات اسرائیل به سوریه غیرقابل توجیه و غیرقانونی است و اسرائیل باید به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

امروز همچنین وزارت خارجه سوریه در واکنش به این حمله هوایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه ابوالظهور یک اقدام تجاوزکارانه غیرقابل توجیه و نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه است.

وزارت خارجه سوریه تأکید کرد ادامه حملات اسرائیل بار دیگر تلاش‌های رژیم اشغالگر برای تضعیف تلاش‌های ثبات را آشکار می‌کند.

وزارت امور خارجه قطر هم اعلام کرد حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه نظامی ابوالظهور در سوریه را محکوم می‌کند.

وزارتخانه یادشده افزود: نقض مداوم حاکمیت کشور‌های منطقه توسط اسرائیل، رویکردی خطرناک برای تحمیل عمل انجام شده با زور را آشکار می‌کند.

وزارت امور خارجه قطر اضافه کرد: ما بار دیگر بر موضع ثابت قطر در حمایت از سوریه تأکید و همبستگی خود را با دولت آن و حمایت از حاکمیتش اعلام می‌کنیم.