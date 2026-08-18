پزشکیان درگذشت مادر شهیدان چنگیزی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهوری در پیامی درگذشت مادر شهیدان ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده وی تسلیت گفت.

جوان آنلاین: متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«در گذشت بانوی فداکار، مرحومه مغفوره حاجیه خانم صفیه پاشائی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده محترم ایشان و مردم شهیدپرور استان همدان تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید صبر و استقامت این مادر گرامی در فراق سه فرزند غیورش، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، فداکاری و سربلندی مادران این سرزمین است و نام و یادش همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»