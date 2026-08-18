کد خبر: 1374703
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۷
سیاست » اخبار کلی

پزشکیان درگذشت مادر شهیدان چنگیزی را تسلیت گفت

1 رئیس‌جمهوری در پیامی درگذشت مادر شهیدان ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده وی تسلیت گفت.

جوان آنلاین: متن پیام مسعود پزشکیان به شرح زیر است:

«در گذشت بانوی فداکار، مرحومه مغفوره حاجیه خانم صفیه پاشائی، مادر بزرگوار شهیدان والامقام ایرج، سعید و ارسلان چنگیزی را به خانواده محترم ایشان و مردم شهیدپرور استان همدان تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید صبر و استقامت این مادر گرامی در فراق سه فرزند غیورش، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، فداکاری و سربلندی مادران این سرزمین است و نام و یادش همواره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی باقی خواهد ماند. از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.»

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تسلیت ، مادر شهیدان
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