محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات در یک تماس تلفنی در مورد مسائل دو جانبه و تحولات منطقه غرب آسیا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری وام امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که در این تماس تلفنی بن زاید و ترامپ در مورد جنبه‌های مختلف همکاری و کار مشترک بین امارات و آمریکا و راه‌های تقویت آنها به شیوه‌ای که به منافع متقابل آنها خدمت کند، بحث و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایرنا، طبق گزارش خبرگزاری دولتی امارات، دو طرف همچنین تحولات منطقه خاورمیانه و تلاش‌های انجام شده در خصوص آنها را بررسی و در مورد آنها تبادل نظر کردند.

تماس تلفنی بین سران ابوظبی و واشنگتن در حالی است که طی یک هفته گذشته سه حادثه برای کشتی‌های اماراتی در تنگه هرمز اتفاق افتاده است. بامداد روز شنبه خبرگزاری وام به نقل از شرکت ادنوک گزارش داد یک کشتی این شرکت روز جمعه هنگام عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته است.

این سومین حادثه از این دست برای کشتی‌های شرکت ادنوک در کمتر از یک هفته گذشته است. این شرکت شنبه (۱۷ مرداد ماه) گذشته نیز اعلام کرد یکی از کشتی‌های وابسته به این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت موشک قرار گرفت.

شرکت ادنوک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در جهان است و نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به سراسر جهان صادر می‌کند.