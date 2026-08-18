جوان آنلاین: «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه امروز در کرملین از «مین آنگ هلاینگ»، رئیسجمهور میانمار میزبانی و با وی دیدار کرد. این دیدار در ادامه سلسله سفرهای خارجی هلاینگ برای شکستن انزوای بینالمللی دولت نظامی این کشور آسیایی انجام میشود.
بر اساس گزارش رسانههای روسیه، این دو مقام در این نشست بر تقویت مناسبات اقتصادی و همکاریهای دفاعی تأکید کرده و قرار است چندین سند همکاری امضا کنند.
به گزارش خبرگزاری تاس؛ پوتین در این دیدار با اشاره به "زمینههای خوب موجود" برای همکاری، بر ضرورت گسترش روابط اقتصادی با این کشور جنوبشرق آسیا تأکید کرد. رهبر روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که مناسبات مسکو-نایپیداو در زمینههای مختلف رونق بیشتری یابد.
در مقابل، رئیسجمهور میانمار ضمن قدردانی از کمکهای روسیه به کشورش پس از زمینلرزه ویرانگر سال ۲۰۲۵، میانمار را "شریکی قابل اعتماد" برای مسکو توصیف کرد. بر اساس بیانیه کرملین، دستورکار این مذاکرات شامل مباحث اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و همچنین مسائل منطقهای و بینالمللی است.
این هفتمین سفر «مین آنگ هلاینگ» به روسیه از زمان کودتای نظامی فوریه ۲۰۲۱ در میانمار و برکناری دولت «آنگ سان سو چی»، رهبر غیرنظامی سابق این کشور، به شمار میرود. او پیشتر نیز در سپتامبر سال گذشته با پوتین در مسکو دیدار کرده بود. تحلیلگران معتقدند که مسکو و نایپیداو که هر دو هدف تحریمهای غرب قرار دارند، به دنبال تعمیق همکاریهای دفاعی و انرژی هستند در حالی که روسیه یکی از فروشندگان اصلی تسلیحات به میانمار محسوب میشود.
با این حال، سفرهای خارجی هلاینگ با چالشهای حقوقی نیز همراه است. پیش از این، دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در نوامبر ۲۰۲۴ درخواست صدور حکم جلب وی را به اتهام جنایت علیه بشریت در ارتباط با کشتار اقلیت مسلمان روهینجا ارائه کرد.
این دیدار در حالی صورت میگیرد که هلاینگ اخیراً سفری دیپلماتیک به کشورهای هند، چین، لائوس و تایلند نیز داشته و تلاش میکند با تکیه بر شرکای سنتی، انزوای دولت خود را بشکند و همزمان برای جذب سرمایهگذاری و امضای قراردادهای اقتصادی جدید اقدام کند.