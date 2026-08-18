جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه نظامی ابوظهور در سوریه را محکوم میکنیم.
به گزارش مهر، در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است: نقض مداوم حاکمیت کشورهای منطقه توسط اسرائیل، رویکردی خطرناک برای تحمیل عمل انجام شده با زور را آشکار میکند.
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد: فقدان پاسخگویی و بازدارندگی، اسرائیل را به ادامه تجاوز خود تشویق میکند، امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند و آن را به سمت تشدید تنش میکشاند.
در بیانیه وزارت امور خارجه قطر آمده است: اگر اسرائیل به دنبال تحمیل واقعیت جدیدی است، جامعه بینالمللی باید با آن به عنوان فراتر از قانون برخورد کند.
وزارت امور خارجه قطر تاکید کرد: ما بار دیگر بر موضع ثابت قطر در حمایت از سوریه تأکید میکنیم و همبستگی خود را با دولت این کشور و حمایت از حاکمیت آن اعلام میکنیم.
این در حالی است که یک منبع نظامی سوری در گفتوگو با الاخباریه سوریه با اشاره به اینکه حمله به فرودگاه ابوالظهور کار جنگندههای اسرائیلی بود، گفت: جنگندههای اسرائیلی بامداد امروز سه شنبه ۱۸ آگوست هشت حمله به باند فرودگاه نظامی ابوظهور در حومه شرقی ادلب انجام دادند.
منبع مذکور افزود: این حمله فقط خساراتی به زیرساختهای فرودگاه وارد کرد و تلفاتی به همراه نداشت.
وزارت خارجه سوریه نیز حملات هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه نظامی «ابوالظهور» در استان ادلب را با شدیدترین عبارات محکوم کرد و این اقدام را تجاوزی غیرقابل توجیه، نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و تنشزایی خطرناکی دانست که امنیت و ثبات منطقه را به مخاطره میاندازد.
در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده است: تداوم این تجاوزها از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ تا به امروز، آن هم در شرایطی که دولت سوریه خویشتنداری کرده است و برای تثبیت ثبات و جلوگیری از تشدید بحران میکوشد، نیات و مقاصد اشغالگران اسرائیلی برای تضعیف این تلاشها و کشاندن منطقه به سمت ناآرامی بیشتر را برمیملا میسازد.
در این بیانیه تصریح شده است: وزارت خارجه سوریه رژیم اشغالگر اسرائیل را مسئول کامل این تنشزایی میداند و از جامعه بینالمللی و شورای امنیت میخواهد به صراحت این تجاوز را محکوم و موضعی قاطع در برابر نقض مکرر حاکمیت سوریه اتخاذ کنند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: سوریه به دفاع از حقوق و منافع ملی خود از تمامی روشهای مشروع که قوانین و عرفهای بینالمللی تضمین کردهاند، ادامه خواهد داد.