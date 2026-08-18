مقام ارشد اسرائیلی: اطلاعات حساسی با آمریکا در باره حملات سوریه به اشتراک گذاشته شد

یک مقام ارشد اسرائیلی در مورد حملات در سوریه که طبق گزارش‌های جهان عرب به اسرائیل نسبت داده شده بود، به فاکس نیوز گفت: «اطلاعاتی بسیار حساس از قبل، در بالاترین سطوح آژانس‌ها و نهاد‌های مختلف، با ایالات متحده به اشتراک گذاشته شده است.»

جوان آنلاین: این مقام ارشد اسرائیلی همچنین افزود، احمد الشرع رئیس خودخوانده سوریه می‌داند که نمی‌تواند مانند دولت قبلی سوریه که نیرو‌های نیابتی را حفظ می‌کرد، عمل کند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه یدیعوت آحارانوت، اظهارات این مقام ارشد اسرائیلی در سایه محکومیت غیرمعمول توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در حوزه سوریه و عراق منتشر شد که در ایکس نوشت: «بسیار نگران حمله اسرائیل به فرودگاه نظامی ابوالظهور هستم که منجر به تشدید غیرضروری اوضاع می‌شود.»

فرستاده ویژه ایالات متحده در حوزه سوریه و عراق با اشاره به اینکه دولت فعلی سوریه رویکردی خصمانه در پیش نگرفته و فاقد نیرو‌های نیابتی است، تاکید کرد که این دولت بار‌ها تمایل خود را برای کاهش تنش با رژیم صهیونیستی نشان داده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که ایالات متحده پیش‌تر میزبان گفت‌و‌گو‌هایی با هدف تقویت مسیر دیپلماتیک به‌جای تشدید رویارویی نظامی بوده و به میزبانی این دست مذاکرات ادامه خواهد داد. او همچنین تصریح کرد که دستیابی به ترتیبات پایدار، نیازمند گفت‌وگوی مداوم با کشور‌ها و طرف‌های ذی‌ربط است.

فرستاده ویژه آمریکا با تاکید بر اینکه واشنگتن «خویشتن‌داری» و «تعامل دیپلماتیک» را سازنده‌ترین مسیر می‌داند، تمامی طرف‌ها را به اولویت دادن به گفت‌و‌گو و پرهیز از تکرار رخداد‌های نظامی فراخواند.

این اظهارات در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و در شرایطی مطرح می‌شود که منطقه شاهد افزایش تنش‌هاست و واشنگتن تلاش می‌کند با پیشبرد مسیر دیپلماسی، از گسترش دامنه درگیری‌ها جلوگیری کند.