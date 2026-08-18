شبکه اینترنشنال که پیش‌تر با پوشش حملات به زیرساخت‌های برق ایران، زمینه‌ساز بحران انرژی در کشور شد، این روز‌ها با تغییر رویکرد، به پوشش مشکلات بیماران پروانه‌ای ناشی از قطع برق پرداخته است.

جوان آنلاین: شبکه اینترنشنال که پیش‌تر با پوشش گسترده‌ی حملات به زیرساخت‌های برق ایران، زمینه‌ساز تشدید بحران انرژی در کشور شد، این روز‌ها با تغییر رویکرد، به پوشش مشکلات بیماران پروانه‌ای ناشی از قطع برق پرداخته است.

تبلیغ بمباران زیرساخت‌های برق

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در وبسایت این شبکه، در دوران اوج تنش‌های ایران و آمریکا، اینترنشنال با پوشش خبری گسترده، به فضاسازی برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران پرداخت:

· ۹ مرداد ۱۴۰۵: این شبکه در گزارشی به نقل از سه رسانه آمریکایی نوشت: «آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای یکی از شدیدترین کارزار‌های بمباران تا به امروز علیه اهداف زیرساختی مرتبط با انرژی در ایران هستند.»

· ۳۱ تیر ۱۴۰۵: در گزارشی با عنوان «گزارش رسانه‌های آمریکا از احتمال حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران»، تهدید دونالد ترامپ مبنی بر بمباران پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را بدون اشاره به پیامد‌های انسانی آن پوشش داد.

· ۲۷ تیر ۱۴۰۵: این شبکه در گزارشی با عنوان «آمریکا در ششمین شب حملات، زیرساخت‌های نظامی، برق و حمل‌ونقل ایران را هدف گرفت»، جزئیات حملات به زیرساخت‌های برق کشور را به تفصیل بازگو کرد و از هدف‌گیری «شبکه برق ایران در یکی از گسترده‌ترین حملات به زیرساخت‌های انرژی کشور» خبر داد.

روایت جدید؛ دلسوزی برای بیماران پروانه‌ای

در روز‌های اخیر اما، این شبکه با انتشار گزارش‌هایی درباره‌ی وضعیت بیماران پروانه‌ای، خود را دغدغه‌مند سلامت این بیماران نشان داده است:

· ۶ شهریور ۱۴۰۴: اینترنشنال در گزارشی با عنوان «قطعی‌های مکرر آب و برق به تهدیدی مرگبار برای بیماران پروانه‌ای تبدیل شده است»، به نقل از حمیدرضا هاشمی‌گلپایگانی، مدیرعامل خانه EB، نوشت: «برق برای کودکان پروانه‌ای یک امکان رفاهی نیست، بلکه نیازی حیاتی است» و قطع برق «می‌تواند خطر جانی در پی داشته باشد».

· ۳ مرداد ۱۴۰۵: این شبکه ویدئویی با عنوان «قطعی برق بیماران پروانه‌ای را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است» منتشر کرد که در آن به تشدید زخم‌ها، افزایش دفعات تعویض پانسمان و خطر عفونت‌های شدید برای این بیماران اشاره شد.

· در این گزارش‌ها، این شبکه با استناد به گزارش‌های داخلی، از تبدیل شدن برنامه تعویض پانسمان بیماران از «دو روز یکبار» به «روزانه و حتی دو بار در روز» خبر داده و قطع برق را عاملی برای اختلال در روند استحمام و شست‌وشوی زخم‌های این بیماران توصیف کرده است.

تناقض در عملکرد رسانه‌ای

این شبکه در حالی به پوشش مشکلات بیماران پروانه‌ای ناشی از قطع برق پرداخته است که پیش‌تر با پوشش و گاه توجیه حملات به زیرساخت‌های برق ایران، به تشدید این بحران دامن زده بود.

بیماران پروانه‌ای که به دلیل شکنندگی شدید پوست، نیازمند مراقبت‌های ویژه و دسترسی مستمر به برق برای تهویه و شست‌وشوی زخم‌ها هستند، در صورت قطع برق با خطرات جدی از جمله تشدید زخم‌ها، افزایش عفونت‌های ثانویه و تهدید سلامت عمومی مواجه می‌شوند؛ موضوعی که در گزارش‌های پیشین این شبکه درباره‌ی بمباران زیرساخت‌های برق، به آن اشاره نشده بود.