مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در مصلای تهران آغاز شد

مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان، عصر امروز باحضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در شبستان مصلای امام راحل برگزار شد.

جوان آنلاین: مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» از ساعت ۱۷ امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵) آغاز شده و مردم تهران با حضور در مصلای امام خمینی (ره) در این مراسم شرکت کرده‌اند.

در این مراسم که به میزبانی دفتر رهبر انقلاب برگزار شده است، حجج اسلام سیدمصطفی و سیدمیثم خامنه‌ای از فرزندان رهبری شهید انقلاب، آیت‌الله محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، حجت‌الاسلام محمدجواد محمدی گلپایگانی داماد رهبری شهید، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب، تعدادی از اعضای کابینه دولت، و همچنین برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعدادی از فعالان سیاسی حضور دارند.

حاضران در شبستان مصلی امام خمینی (ره) و همچنین مسیر‌های منتهی به این شبستان، با در دست داشتن پرچم ایران و پرچم‌های سرخ «یا لثارات الحسین» و «یا لثارات الخامنه‌ای»، و همچنین تصاویری از رهبری شهید انقلاب، شعار‌هایی از جمله «مرگ بر آمریکا»، «هیهات من الذله» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. «حرف ما یک کلام؛ انتقام، انتقام» و «عهد ما با امام؛ انتقام، انتقام» از دیگر شعار‌هایی بود که در این مراسم سر داده شد.

این مراسم با شعار «با تو در عهدیم تا صبح ظهور» در حال برگزاری است که برای ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران و دیگر شهر‌ها انتخاب شده است. این شعار با توجه به همزمانی ایام برگزاری مراسم چهلم با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن المهدی (عج) در نظر گرفته شده است.

بر اساس اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب اسلامی، مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» از سوی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سه شهر تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.

مراسم قم روز چهارشنبه ۲۸ مرداد پس از نماز مغرب و عشاء در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و مراسم مشهد مقدس نیز روز پنجشنبه ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

علاوه بر این مراسم‌ها، برنامه‌های متعددی در اماکن مقدسه و میدان‌های شهر‌های مختلف کشور و همچنین تعدادی از شهر‌های سایر کشور‌ها برگزار می‌شود.