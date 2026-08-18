انفجار در کارخانه فنلاندی در نزدیکی مرز روسیه

جوان آنلاین: به نقل از تاس، خبرگزاری فنلاندی Yle خبر داد که انفجاری در کارخانه فرآوری فنلاند در چند کیلومتری مرز روسیه رخ داده است.

به گزارش مهر، تونی جاکو، رئیس آتش نشانی کارخانه اظهار داشت که انفجار ممکن است ناشی از نقص فنی باشد. این کارخانه در چند کیلومتری مرز روسیه واقع شده است.

به گفته این خبرگزاری، این حادثه حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی در یک مخزن ذخیره مایعات در فضای باز رخ داده است و علت انفجار هنوز مشخص نشده است.

این شرکت اعلام کرد که تولید در کارخانه برای ارزیابی خسارت و انجام تعمیرات لازم به حالت تعلیق درآمده است.