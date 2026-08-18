سفارت ایران در لندن با در پیامی به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، تأکید کرد که اقدامات آمریکا علیه ایران، تکرار اشتباهات تاریخی است.

جوان آنلاین: سفارت ایران در لندن روز سه‌شنبه با انتشار تصویری در شبکه مجازی ایکس به سه عنوان «چکمه»، «چکش» و «خشم حماسی» اشاره کرد کرد و نوشت: «چکمه، چکش و خشم حماسی؛ همگی تکرار اشتباهات تاریخی هستند. اما این شمایید که زیر چکمه‌های سربازان ایرانی دفن خواهید شد.

به گزارش ایسنا، سفارت ایران در ادامه این پیام علاوه بر «کودتای ۲۸ مرداد» به «کودتای ۱۹ اوت ۱۹۵۳» نیز که توسط آمریکا برنامه‌ریزی شد اشاره کرده است.

«عملیات چکمه» (Operation Boot)، به طرح انگلیس برای براندازی دولت محمد مصدق در سال ۱۹۵۳ بازمی‌گردد که در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق انجامید.

ارتش آمریکا در دومین عملیات تحت عنوان «چکش نیمه‌شب» (Midnight Hammer) در اول تیرماه ۱۴۰۴ به همراه رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کرد.

هم‌چنین در عملیات «خشم حماسی» (Epic Fury) تجاوز نظامی گسترده دیگری در ۹ اسفند ۱۴۰۴ انجام گرفت.