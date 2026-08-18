سخنگوی حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه تأکید کرد که سیاست‌های رژیم صهیونیستی، بزرگ‌ترین دشمن صلح و ثبات ملت‌های منطقه است.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «عمر چلیک» سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه از سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه به شدت انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: هدف قرار دادن سوریه بار دیگر نشان داد که سیاست‌های اسرائیل بزرگ‌ترین دشمن صلح و ثبات ملت‌های منطقه است.

چلیک افزود: نسل‌کُشی در غزه، تلاش برای الحاق کرانه باختری، تجاوز علیه ملت ایران و اشغال بخش‌هایی از لبنان و آزار و اذیت سوریه بخشی از دستور کار افراطی واحد است.

اخیرا نیز «برهان‌الدین دوران» رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان و زیرساخت‌های بهداشتی نوار غزه، تلاشی عامدانه برای تضعیف تمامی اقدامات معطوف به برقراری صلح است.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ترکیه‌ای «ان‌سوسیال» نوشت این حملات در شرایطی انجام می‌شود که ابتکار‌های دیپلماتیک برای تحقق آتش‌بس و برقراری صلحی پایدار، امید‌هایی را ایجاد کرده است.

دوران افزود، حملاتی که حق حیات زنان، کودکان و دیگر غیرنظامیان بی‌گناه را نادیده می‌گیرند، به روشنی نشان می‌دهند کابینه بنیامین نتانیاهو به دنبال پایان دادن به درگیری نیست، بلکه قصد دارد بحران را عمیق‌تر کند.