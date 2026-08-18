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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۹
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعا‌های ترامپ در مورد تنگه هرمز با داده‌های تردد نفتکش‌ها در تضاد است

1 پایگاه پولیتیکو نوشت که داده‌های مربوط به تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز با ادعا‌های رئیس جمهور آمریکا همخوانی ندارد.

جوان آنلاین: پولیتیکو در گزارشی نوشت که دولت ترامپ مدعی است که تنگه هرمز برای تجارت باز است و عبور و مرور نفتکش‌ها در جریان است. این در حالی است که ردیاب‌های بازار تصویر نه چندان خوش‌بینانه‌ای را نشان می‌دهند.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار‌ها مدعی شده است که نفت آزادانه از طریق تنگه هرمز جریان دارد. روز دوشنبه، او به خبرنگاران در کاخ سفید مدعی شد که کنترل کامل بر تنگه هرمز دارد و «ما میلیون‌ها بشکه نفت در هفته از آن خارج می‌کنیم.»

ترامپ ادعا کرد: تنگه باز است و قیمت نفت در حال کاهش است و این کاهش ادامه خواهد داشت، مگر اینکه تصمیم بگیریم کاری شدیدتر از آنچه انجام داده‌ایم انجام دهیم.

اما کارشناسان می‌گویند که نمی‌توان به ارقام دولت ترامپ اعتماد کرد، زیرا هیچ داده‌ای وجود ندارد که نشان دهد واقعاً حجم نفت از طریق تنگه هرمز در حال حرکت است.

کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا هم در همین راستا ادعا کرده است که روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند.

مت اسمیت، مدیر تحقیقات کالا در کپلر، یک شرکت پیشرو در ردیابی حرکات نفتکش‌ها گفت: به نظر می‌رسد که رایت فقط یک عدد را از هوا بیرون می‌کشد.

او گفت: واقعیت این است که ایران اهرم فشار را دارد، ایران کنترل را در دست دارد. تنها نفتکش‌هایی که واقعاً از تنگه هرمز عبور می‌کنند، آنهایی هستند که از آب‌های ایران عبور می‌کنند.

حجم کل نفت خام جهانی که در هر روز مشخص در دسترس است، قیمت نفت را تعیین می‌کند که به نوبه خود هزینه‌های مواد غذایی، هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های مصرف‌کننده و موارد دیگر را شکل می‌دهد. به طور خلاصه، هر چه نفت خام بیشتری جابجا شود، برای مقرون به صرفه بودن در همه جا بهتر است، که این یک مزیت برای سیاستمدارانی است که در انتخابات نوامبر بر اساس این پیام عمل می‌کنند.

قبل از جنگ، به طور متوسط تقریباً ۱۴۰ کشتی در روز از تنگه عبور می‌کردند و کود، آلومینیوم، گاز طبیعی مایع هلیوم و حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام در روز را حمل می‌کردند. طبق داده‌های شرکت ردیابی کالا کپلر، روز یکشنبه، فقط ۳ کشتی از تنگه عبور کردند. کپلر دریافت که هفته گذشته، در مجموع فقط ۹۵ کشتی از تنگه عبور کردند.

بازار‌های نفت نشانه‌هایی از خستگی فزاینده از وعده‌های دولت آمریکا مبنی بر بازگشت به حالت عادی را نشان می‌دهند. قیمت‌های جهانی نفت - که بار‌ها و بار‌ها در پنج ماه گذشته بر اساس پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه ترامپ و سایر مقامات دولت کاهش یافته است - در واقع پس از پست رایت در مورد حرکات مخفیانه کشتی‌ها افزایش یافت.

قیمت جهانی نفت خام روز دوشنبه به حدود ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. در همین حال، میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا در حال افزایش است و طبق گزارش AAA، روز دوشنبه به ۴.۰۶۷ دلار رسید که بالاترین قیمت در این اواخر است.

مطمئناً، ردیابی تعداد نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز خارج می‌شوند چالش برانگیز است. کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی، فرستنده‌های خود را خاموش می‌کنند و تصویربرداری ماهواره‌ای در برخی مناطق مختل شده است، اما اسمیت گفت سازمان‌هایی مانند کپلر اکنون ماه‌ها فرصت داشته‌اند تا با محیط عملیاتی جدید سازگار شوند و با روش جدید خود را وفق دهند.

برچسب ها: ترامپ ، تردد نفتکش ها ، تنگه هرمز
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