دستیار پوتین: در حال حاضر خبری از سفر فرستادگان ترامپ به روسیه نیست

دستیار رئیس‌جمهور روسیه در امور سیاست خارجی گفت: در حال حاضر خبر و اطلاعات دقیقی از سفر استیو ویتکاف فرستاده ویژه و جرد کوشنر داماد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به روسیه وجود ندارد.

جوان آنلاین: یوری اوشاکوف سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری وستی تلویزیون دولتی روسیه در این باره افزود: سفر فرستادگان ترامپ به روسیه، یک نشست بین‌المللی جدی تلقی می‌شود و نیاز به آمادگی و هماهنگی دارد، بنابراین وقتی این مقدمات شکل گرفت، به رسانه‌ها اطلاع خواهیم داد.

به گزارش ایرنا، دستیار پوتین درباره برخی گزارش‌های رسانه‌ها درباره دیپلماسی پنهان بین مسکو و واشنگتن افزود: مذاکرات دیپلماتیک همیشه بی‌سروصدا انجام می‌شود، زیرا اگر پر سر و صدا باشند، دیپلماسی نیستند.

پیش از این، سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، آمادگی مسکو را برای میزبانی از ویتکاف و کوشنر اعلام کرده بود.

اظهارنظر دیپلمات ارشد روس پس از آن صورت گرفت که برخی منابع خبری آمریکایی ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ گزارش دادند که ویتکاف و کوشنر در هفت تا ۱۰ روز آینده به مسکو و کی‌یف سفر خواهند کرد.

در این پیوند، توماس گراهام دستیار سابق جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا، از دولت این کشور خواسته است که در مورد درگیری در اوکراین به «دیپلماسی رفت و برگشت» با روسیه بازگردد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش‌تر گفته بود که در تماس تلفنی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ رهبران روسیه و آمریکا درباره سفر ویتکاف و کوشنر گفت‌و‌گو شده است.

سخنگوی کرملین در مقاطع مختلف، مشغول بودن مقامات آمریکایی به موضوع اولویت دار پس از تجاوز نظامی به ایران را مانع از پرداختن آنها به موضوع حل و فصل مناقشه اوکراین و سفر ویتکاف و کوشنر به مسکو دانسته است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حالی بهمن ۱۴۰۳ برای دومین بار این مسئولیت را برعهده گرفت که پایان درگیری نظامی روسیه و اوکراین از شعار‌های انتخاباتی وی بود؛ جنگی که از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

روزنامه فایننشال تایمز پیش از این نوشت: مقامات اوکراینی پیشتر گفته‌اند که روند مذاکرات با روسیه پس از آخرین دور متوقف شده است. آنها همچنین از اینکه واشنگتن نتوانسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را برای تعدیل خواسته‌هایش تحت فشار قرار دهد، ابراز ناامید و نارضایتی کردند.

بنا بر این گزارش، روسیه نیز با تکرار مواضعش اعلام کرد که تا زمانی که اوکراین از دونباس عقب‌نشینی نکند، مذاکرات بیشتر فایده‌ای نخواهد داشت.