رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از راه‌اندازی موکب‌های دائمی در مرز ایران و عراق خبر داد.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست تجلیل از فعالان ستاد اربعین، ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادی خادمان مواکب در مرز‌ها و مسیر پیاده‌روی، بر لزوم حفظ و استمرار این روحیه‌ی خدمت‌رسانی و تکریم شایسته خادمان تأکید کرد.

به گزارش مهر، نشست تجلیل و ارائه گزارش عملکرد مسئولان کمیته‌های ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه، امروز با حضور حجتالاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در محل این سازمان برگزار شد و مدیران کل استانی به صورت وبیناری در این نشست حضور داشتند.

در این نشست مسئولان کمیته‌های ستاد اربعین به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند و در پایان نیز از آنان با اعطای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این نشست گفت: مواکبی که به صورت دائمی در مرز‌ها راه اندازی شده‌اند و دستگاه‌هایی که برای رفاه حال زائران تهیه شده است، مانند سردخانه و غیره، نیاز به نگهداری و نیروی انسانی دارند که باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود.

وی بر تجهیز مواکب اوقاف برای رفاه حال زائران تأکید کرد و افزود: این تجهیزات باید منطبق بر نیات واقفان باشد.

حجت الاسلام خاموشی با تأکید بر اینکه «طریق» در ایام اربعین نباید فراموش شود، اظهار کرد:، چون «لبیک یا اباعبدالله (ع)» در این پیاده روی مفهوم می‌یابد.

وی همچنین گفت: مواکب داخل کشور نیز باید تجهیز شوند و حتماً باید نظرسنجی از مردم در زمینه خدمات ارائه شده صورت پذیرد.

حجت الاسلام غلامرضا عادل در این نشست، فرارسیدن چهلمین روز خاکسپاری امام شهید را تسلیت گفت و اعلام کرد: برنامه ریزی شده که در شب جمعه در بقاع متبرکه سراسر کشور، مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید، برگزار شود.

وی افزود: امروز نیز در مصلی تهران از ساعت ۱۷ تا ۱۹ مراسم چهلم تدارک دیده شده است؛ همچنین فردا در قم و روز بعد نیز در مشهد این مراسم برنامه ریزی شده است.

حجت الاسلام عادل با بیان اینکه خدا را شاکریم که یک بار دیگر به ما این توفیق را داد که ایام اربعین سیدالشهدا (ع) را درک کنیم و در خیل خدمتگزاری به زائران امام حسین (ع) باشیم، گفت: کار‌های فاخری در مرز‌ها و اعتاب با کمک‌های شما و حمایت‌های ریاست محترم سازمان اوقاف صورت گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۷ هزار نفر به عنوان خادمان مواکب در اربعین خدمت رسانی کردند، تأکید کرد: این عزیزان باید تکریم و تجلیل شوند.

حجت الاسلام محمد نوروزپور، مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست گفت: امسال ۴ استان خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و استان کرمان در محور شلمچه و چذابه کمک حال ما بودند.

وی از همکاری استان‌های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشکر کرد و گفت: در این چند سال کار‌های خوبی انجام شده، اما در بحث زیرساختی نیاز است در مرز شلمچه تمهیدات بیشتری در نظر گرفته شود.

نوروزپور با اشاره به اینکه این مرز امسال در ایام اربعین مورد حمله دشمن قرار گرفت، تصریح کرد:، اما بیشتر از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و جمعیت زیادی از این مرز عبور کردند و مردم ثابت کردند که با این مسائل تغییر مسیر نمی‌دهند.

وی در پایان اعلام کرد: مسئولان استانی استان خوزستان نیز از مواکب اوقاف بازدید کردند.

فصل نوینی از خدمات اوقاف در اربعین ارائه شد

حجت الاسلام شوزب شیری، مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه فصل نوینی از خدمات سازمان اوقاف در اربعین امسال ارائه شد، افزود: در هر موکب با توجه به بررسی‌های انجام شده، خدمات خوبی ارائه شد و استان تهران در مسیر کربلا خدمات جامعی ارائه داد.

حجت الاسلام نصرت الله رستمی، مدیرکل تحقیق و حسابرسی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز گفت: خوشبختانه از نظر نظم و انضباط و هزینه کرد به بلوغ مدیریتی رسیده‌ایم و با تدابیری که اندیشیده شده، همه اسناد ارائه شده قابل تأیید است و در چارچوب نیت واقفان بوده است.

مواکب مرز مهران از ۵ تا ۲۵ صفر فعال بودند

محسن ضیایی، معاون اداره کل بازرسی و ارزیابی عملکرد و مسئول محور مهران مواکب سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: مرز مهران تردد بسیار داشت و مواکب از ۵ صفر تا ۲۵ صفر فعالیت خود را آغاز کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: به بحث زیرساخت امامزاده‌ها از سال گذشته خیلی خوب رسیدگی شد.

حجتالاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه مسئولیت مواکب طریق و کربلا با او بوده است، تشکر ویژه‌ای از هیئت امنای آستان مقدس امامزادگان کرد و گفت: موکب‌ها همه ساختار مردمی امامزادگان بودند که از استان‌های مختلف حضور داشتند و نسبت به سال گذشته کار‌های ارزشمندی ارائه کردند؛ در طریق حدود ۸ موکب مربوط به امامزادگان داشتیم.

وی با اشاره به اینکه امامزادگان به سمت تهیه زیرساخت رفته‌اند و ظرفیت خوبی برای اسکان و پذیرایی دارند، گفت: ظرفیت مردمی امامزادگان، ظرفیت خوبی است.

شرفخانی افزود: ۴۹ هزار نفر ظرفیت اسکان متعلق به امامزادگان است؛ در کربلا نیز زائرشهر توسط عتبه ایجاد شده است و هر شب تقریباً ۸ هزار نفر اسکان داشتند و برخی آستان‌های امامزادگان آنجا مستقر شدند؛ در طریق نیز ۱۳ هزار نفر ظرفیت اسکان وجود داشت.

وی در پایان یادآور شد: گروه پزشکی و پرستاری نیز در این مواکب حضور داشتند.

رضا معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست از استان‌های مختلف به خاطر خدمات فرهنگی مانند نمایشگاه، پذیرایی و خدمت رسانی مواکب در محور‌ها و کشور عراق تقدیر کرد.

وی به طور ویژه از خدمات استان چهارمحال و بختیاری که بحث تنظیف را بر عهده داشتند و استان لرستان به دلیل اطلاع رسانی و پوشش رسانه‌ای خوب تقدیر کرد و گفت: استان هرمزگان نیز در شرایط جنگی به سوی مرز حرکت کردند و خنکای آب را از هرمزگان به سامرا آوردند.

صابر کرمی، مشاور رئیس سازمان و مسئول محور نجف در ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: استان قزوین در پذیرایی از زائران در صدر فعالیت و سرویس دهی قرار داشت و روزانه به ۳ هزار نفر خدمات ارائه می‌کرد، به ۸۰۰ نفر به صورت روزانه اسکان می‌داد و فعالیت‌های فرهنگی نیز داشت؛ استان البرز نیز در زمینه اسکان اقدامات خوبی انجام داد.

در این نشست، گزارش‌هایی از محور‌ها و کمیته‌های مختلف ارائه شد و کلیپی از فعالیت مواکب در مرز‌ها و کشور عراق پخش گردید. در پایان این مراسم نیز از مسئولان کمیته‌های ستاد اربعین سازمان اوقاف و امور خیریه در با اعطای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.