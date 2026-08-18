نشریه «فارن پالسی» با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری آمریکا، سیاست‌های دولت وی را عامل تضعیف اعتبار بین‌المللی، توان نظامی، ظرفیت دیپلماتیک، برتری علمی و قدرت نرم واشنگتن دانست و هشدار داد ادامه این روند می‌تواند آمریکا را به کشوری ضعیف‌تر و منزوی‌تر تبدیل کند.

جوان آنلاین: استیون ام. والت استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد و ستون‌نویس فارن پالسی، در تحلیلی با عنوان «۱۰ راهی که ترامپ آمریکا را ضعیف‌تر کرده است» نوشت وعده «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» در عمل به نتیجه‌ای متفاوت منجر شده و سیاست‌های ترامپ به جای تقویت قدرت آمریکا، موقعیت این کشور را در داخل و خارج تضعیف کرده است.

والت، کاهش اعتماد متحدان و دیگر کشورها به تعهدات آمریکا را نخستین پیامد سیاست‌های ترامپ دانست و تاکید کرد تغییر مکرر مواضع واشنگتن در قبال توافق‌های تجاری، تعرفه‌ها، متحدان و جنگ اوکراین، اعتبار آمریکا را کاهش داده است. به اعتقاد وی، همین بی‌اعتمادی یکی از عوامل دشوار شدن مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایران است.

وی همچنین جنگ با ایران و فرسایش ظرفیت نظامی آمریکا را از دیگر پیامدهای سیاست دولت ترامپ دانست و گفت مصرف ذخایر تسلیحاتی، استقرار طولانی‌مدت نیروها و تجهیزات و فشار بر نیروهای مسلح، توان واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای آینده را کاهش داده است.

این استاد دانشگاه هاروارد در ادامه از تضعیف دستگاه دیپلماسی آمریکا انتقاد کرد و مدعی شد خروج واشنگتن از بیش از ۶۰ سازمان بین‌المللی، تعطیلی برخی دفاتر و کنسولگری‌ها و خالی ماندن ده‌ها سمت در سفارتخانه‌ها، ظرفیت دیپلماتیک این کشور را با آسیب جدی مواجه کرده است.

به نوشته والت، کاهش حمایت دولت از تحقیقات علمی و فشار بر دانشگاه‌ها نیز جایگاه آمریکا در عرصه علم و فناوری را تهدید می‌کند. او با اشاره به افزایش خروج فارغ‌التحصیلان دکتری از آمریکا، هشدار داد تداوم این روند می‌تواند به «فرار مغزها» و از دست رفتن برتری علمی واشنگتن در برابر چین منجر شود.

والت همچنین سیاست‌های ترامپ در حوزه تغییرات اقلیمی و انرژی‌های پاک را موجب عقب ماندن آمریکا از فناوری‌های سبز دانست و تاکید کرد چین در حوزه‌هایی مانند انرژی خورشیدی، توربین‌های بادی و باتری‌ها در حال تقویت موقعیت خود است.

این تحلیلگر سپس تضعیف حاکمیت قانون، خدشه به سلامت انتخابات و کاهش نظارت بر قدرت ریاست‌جمهوری را از دیگر عوامل تضعیف آمریکا عنوان کرد و گفت افزایش قدرت قوه مجریه و کاهش استقلال برخی نهادها می‌تواند اعتماد داخلی و خارجی به نظام سیاسی آمریکا را کاهش دهد.

والت در بخش دیگری از این تحلیل، از افزایش قطبی‌سازی سیاسی و تضعیف گفت‌وگوی مدنی انتقاد کرد و معتقد است ادبیات توهین‌آمیز و حملات شخصی در دولت ترامپ، شکاف‌های اجتماعی آمریکا را عمیق‌تر کرده است.

وی در نهایت، مجموع این تحولات را عامل تضعیف قدرت نرم آمریکا دانست و نوشت کاهش اعتماد جهانی به نظام سیاسی این کشور و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ، جایگاه واشنگتن را در نگاه بسیاری از کشورهای جهان کاهش داده است.

والت در عین حال اذعان کرد دولت ترامپ در برخی زمینه‌ها به امتیازات کوتاه‌مدت اقتصادی و سیاسی دست یافته است، اما در جمع‌بندی مدعی شد پیامد کلی سیاست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا، به جای تحقق شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم»، حرکت این کشور به سمت جامعه‌ای ضعیف‌تر، بیمارتر و عصبانی‌تر بوده است.