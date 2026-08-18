کد خبر: 1374668
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۳
سیاست » اخبار کلی

عراقچی: تصور ایران ضعیف به طور کامل از بین رفته است

عراقچی وزیر امور خارجه با اشاره به تفاوت سیاست خارجی ایران نسبت به قبل از جنگ گفت که تصور ایران ضعیف از بین رفته است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در خصوص تلاش‌های دستگاه دیپلماسی در دو سال اخیر گفت: به نظر من دوره پساجنگ سیاست خارجی ایران به صورت کامل متفاوت از دوره قبل از جنگ خواهد بود. تصور ایران ضعیف به طور کامل از بین رفته است.

وی افزود: روز دوم یا سوم جنگ بود که ترامپ توییتی زد و دو کلمه تسلیم بدون قید و شرط را نوشت و خب دنبال تسلیم بودند اما ناامید شدند. دنبال تغییر نظام رفتند ناامید شدند، دنبال تجزیه رفتند ناامید شدند، دنبال اغتشاشات داخلی رفتند، هر طرحی را که می‌توانستند دنبال کردند و ناموفق ماندند در اینکه این جنگ را بتوانند به سرعت به سرانجام برسانند.

عراقچی در این مصاحبه درباره رایزنی‌های دیپلماتیک در جنگ گفت: گفتم که با توجه به نحوه حمله صورت گرفته توسط آمریکا ما پایگاه آمریکایی را در منطقه که متاسفانه در خاک کشور شما قرار دارد مورد هدف قرار خواهیم داد. دنیا مسئولین ایرانی را هم دست کم گرفته بود. هیچکس فکر نمی‌کرد که مسئولین یکی یکی شهید بشوند ولی مسئولیت خودشان را ترک نکنند. هیچ یک از کارمندان ما هیچ یک از دیپلمات‌های ما حتی کارمند محلی ما هم از کار خودش دست نکشید.

وزیر امور خارجه درباره مذاکرات با آمریکا گفت: در زمانی که آمریکایی‌ها درخواست مذاکره را مطرح کردند آقای پزشکیان هم با توجه به دیدگاه همیشگی که داشتند معتقد بودند که باید به اصطلاح به این درخواست‌ها توجه کرد و ما راهی را برای خاتمه جنگ از همین طریق بتوانیم پیدا بکنیم. بعد از سه ماه ما رسیدیم به یادداشت تفاهم. تقریبا از بیست و دوم یا بیست و سوم اسفند که اولین پیام‌ها آمد تا یادداشت تفاهمی که روز ۲۵ خرداد امضا شد سه ماه ما مذاکرات داشتیم. در همه این مسیر واقعاً آقای پزشکیان حامی اصلی ما بودند.

وی درباره انتخاب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده گفت: انتخاب آقای قالیباف به پیشنهاد آقای رئیس جمهور بود و ایشان این پیشنهاد را دادند. حتی در صورت جلسه که تهیه شد ایشان اصرار کردند که باید اسم آقای قالیباف به عنوان مسئول مذاکرات ذکر شود تا ایشان امضا کنند.

برچسب ها: عراقچی ، وزارت امور خارجه ، جنگ ایران و آمریکا
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