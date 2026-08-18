وزیر آموزش و پرورش بر آمادگی فضای مدارس، برای استقبال از دانش‌آموزان و تدوین برنامه‌های اجرایی برای زنگ آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: فضای امسال باید متفاوت از سال‌های قبل باشد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، در روز پایانی سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، با قدردانی از تلاش مدیران، معاونان، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران برگزاری اجلاس، بر ضرورت تمرکز مدیران نظام تعلیم و تربیت بر مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش، اجرای سند تحول بنیادین، آمادگی برای آغاز سال تحصیلی، تقویت هویت تربیتی و توجه جدی به جایگاه معلم تأکید کرد.

کاظمی در آغاز سخنان خود با گرامیداشت حضور مدیران آموزش و پرورش در سراسر کشور، اظهار کرد: خداوند را بابت نعمت معلمی، همکاران خوب و تیم مدیریتی آموزش و پرورش در ستاد، استان‌ها و مناطق شاکر هستم و از تلاش‌های معاونان، مدیران کل و همه همکاران خود قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به اتفاقات مثبت رقم‌خورده در آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، گفت: در سخت‌ترین سال‌های کشور، اتفاقات خوبی در نظام تعلیم و تربیت رقم خورد؛ از جمله صدرنشینی آموزش و پرورش، کاهش فاصله صف و ستاد و اقدامات مؤثر در حوزه‌های اداری، مالی، اجرایی، آموزشی، پرورشی و ورزشی.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از تلاش شبانه‌روزی عوامل برگزاری سی‌ونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور قدردانی کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای این اجلاس از ماه‌ها قبل آغاز شد و همکاران در طول برگزاری اجلاس نیز شبانه‌روز تلاش کردند و حتی در اردوگاه مستقر بودند تا این برنامه به بهترین شکل برگزار شود.

وی با قدردانی از مجموعه‌های مختلف ستادی و اجرایی، از مدیران، معاونان، اصحاب رسانه و نیروهای خدماتی و پشتیبانی یاد کرد و گفت: «ما دنبال همایشیم، نه دنبال نمایش.» هر اتفاق خوبی که در این اجلاس افتاده، حاصل کار تیمی بوده است.

هم‌پیمانی برای خدمت به مردم، مدرسه، ایران و معلم

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به پیام اصلی اجلاس، گفت: پیام این اجلاس، پیام وحدت و همدلی و حماسه همدلی برای خدمت به مردم، مدرسه، ایران و معلم است.

وی افزود: در این اجلاس هم‌پیمان شدیم که راه امام شهید و شهیدان گلگون‌کفن انقلاب اسلامی را ادامه دهیم و برای توسعه عدالت، ارتقای کیفیت، ارتقای هویت، عشق به وطن و ماندگاری این ارزش‌ها در حافظه تاریخی ملت ایران و نسل آینده تلاش کنیم.

کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به جزئیات اجرایی در کنار مأموریت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت، گفت: باید حتی به جزئیات بزرگی همچون پروژه مهر، ساخت فضاهای آموزشی، تأمین نیازهای مالی و اداری و سایر مسائل اجرایی توجه کنیم، اما در این مسیر نباید لحظه‌ای از اهداف اصلی تعلیم و تربیت غافل شویم.

وی خاطرنشان کرد: آن چیزی که ما را به مقصد می‌رساند، تمرکز بر برنامه‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت و حرکت در مسیر الگوی اجرای سند تحول بنیادین در سطح ملی، استانی و مدرسه است.

نماز و قرآن؛ محور تربیت انسان تراز

کاظمی در ادامه سخنان خود، نماز را یکی از مهم‌ترین موضوعات نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: نماز را نباید در کنار سایر برنامه‌ها و صرفاً به‌عنوان یک تکلیف اداری ببینیم؛ باید از زاویه نقش نماز در انسان‌سازی به این موضوع نگاه کنیم.

وی افزود: اگر نماز و قرآن در جایگاه واقعی خود قرار گیرند، ریل تربیت انسان تراز قرآن شکل می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این‌که مدیران باید از خودشان و محیط کاری خود آغاز کنند، اظهار کرد: از خودمان شروع کنیم و مروج و عامل واقعی نماز باشیم.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نماز، گفت: کارهای خوبی انجام شده، اما همچنان فاصله زیادی وجود دارد و باید بیش از گذشته به معرفت‌افزایی نسبت به نماز توجه کنیم.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری برنامه‌های نماز در سال آینده خبر داد و گفت: اجلاس نماز و برنامه‌های نماز را با شعار «برای نماز برخیزیم» دنبال خواهیم کرد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که نماز و قرآن باید از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی مدیران نظام تعلیم و تربیت باشد، تصریح کرد: مدیری که به نماز و قرآن توجه نکند، در حقیقت از مأموریت اصلی خود در نظام تعلیم و تربیت فاصله گرفته است.

انس با قرآن باید از مدیران آغاز شود

کاظمی در ادامه با اشاره به جایگاه قرآن، گفت: موضوع قرآن را باید از دو زاویه دنبال کنیم؛ نخست انس خود ما با قرآن و دوم ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای سند تحول گفت: اکنون یک اقدام مهم در حال شکل‌گیری است و آن نظام جامع برنامه‌ریزی مبتنی بر سند تحول در سطح ستاد و الگوی مدرسه تراز در سطح مدرسه است.

کاظمی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته برای طراحی الگوی مدرسه تراز، گفت: هدف این است که مدرسه در چارچوب سند تحول از یک طراحی منسجم و یکپارچه برخوردار شود.

وزیر آموزش و پرورش از مسئولان مربوط خواست کارگروه‌های اجرایی‌سازی نقشه راه سند تحول را در سطح استان‌ها و مناطق فعال کنند و مدیران کل نیز افراد ویژه‌ای را برای پیشبرد این مأموریت اختصاص دهند.

سلامت مدیران، صیانت از سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مراقبت مدیران از سلامت اداری و صیانت از سرمایه اجتماعی مدیریتی نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی گفت: ما معلم هستیم و مدیران آموزش و پرورش را معلمان برجسته یک حوزه و منطقه می‌دانیم؛ بنابراین مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش باید از سلامت اداری خود مراقبت کنند.

وزیر آموزش و پرورش بر توجه مدیران به سلامت اخلاقی، مالی، سیاسی و اجرایی تأکید کرد و افزود: سلامت سیاسی به معنای حرکت مدیر تعلیم و تربیت در چارچوب اصول انقلاب اسلامی است و این موضوع را نباید حزبی و گروهی تلقی کرد.

کاظمی هشدار داد: مدیران نباید تحت تأثیر احساسات، ارتباطات یا امکاناتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، قرار بگیرند؛ چراکه امکانات و اختیارات مدیریتی امانت و موقتی است.

تکریم معلمان؛ فراتر از حقوق و دستمزد

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با تأکید بر جایگاه معلمان گفت: تمام بار نظام تعلیم و تربیت بر دوش معلمان است و تکریم جامعه بزرگ، کریم و نجیب معلمان بر عهده مدیران آموزش و پرورش است.

کاظمی با اشاره به موضوع معیشت معلمان اظهار کرد: معیشت معلم فقط در حقوق خلاصه نمی‌شود.

وی افزود: وقتی پرداخت‌های یک معلم به‌روز می‌شود، یعنی دغدغه معیشت او را داریم؛ وقتی پاداش یک معلم را به‌موقع پرداخت می‌کنیم، یعنی به معیشت او توجه کرده‌ایم و وقتی به درمان یک معلم فکر می‌کنیم، این نیز بخشی از توجه به معیشت اوست.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: افزایش حقوق تنها یکی از مؤلفه‌ها و عناصر معیشت معلم است و مسائل دیگری نیز باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت تکریم واقعی معلمان در ادارات آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: هر منطقه و اداره آموزش و پرورش می‌تواند اقدامات متعددی برای تکریم جامعه معلمی انجام دهد.

وی افزود: باید ببینیم خود ما روزانه چه میزان با قرآن ارتباط داریم و چقدر تلاش می‌کنیم آموزه‌های قرآن در زندگی ما تجلی و تبلور پیدا کند؛ از عبادت و اخلاق گرفته تا مسئولیت‌پذیری، تعاون، ایثار، جهاد و شهادت.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های رهبر شهید، انس با قرآن بود و اگر می‌خواهیم در مسیر بمانیم و خداوند به ما کمک کند، باید ارتباط خود را با قرآن تقویت کنیم.

کاظمی افزود: مسئولیت ما فقط انس شخصی با قرآن نیست؛ باید مروج آموزه‌های قرآنی نیز باشیم و از همه ابزارها و امکانات برای آموزش و توسعه فرهنگ قرآن استفاده کنیم.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، بر ضرورت تمرکز بیشتر استان‌ها و مناطق آموزش و پرورش بر توسعه فرهنگ قرآنی تأکید کرد.

پروژه مهر؛ رویدادی ملی با ابعاد اجتماعی

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به پروژه مهر پرداخت و گفت: پروژه مهر یک رویداد بزرگ ملی است که فضای جامعه را تغییر می‌دهد و میلیون‌ها دانش‌آموز و خانواده‌های آنان در انتظار آغاز سال تحصیلی هستند.

کاظمی افزود: با حضور حدود ۱۷ میلیون دانش‌آموز، آغاز سال تحصیلی یک جنبش اجتماعی و یک اتفاق بزرگ در فضای عمومی جامعه ایجاد می‌کند و تمام تلاش ما باید این باشد که قطار تعلیم و تربیت در آغاز سال تحصیلی به‌درستی حرکت کند.

وی تصریح کرد: باید به دنبال مهری آرام، کم‌دغدغه و کم‌مشکل باشیم و از همین امروز برای تحقق آن با جدیت حرکت کنیم.

مدیران باید پروژه مهر را روزانه رصد کنند

کاظمی از مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش خواست از این مقطع با سرعت و جدیت بیشتری مسائل آغاز سال تحصیلی را دنبال کنند.

وی گفت: از امروز باید با سرعت بیشتری حرکت کنیم و مدیران باید هر روز داشبورد مدیریتی خود برای آغاز سال تحصیلی را مرور و شاخص‌ها را به‌دقت رصد کنند.

وزیر آموزش و پرورش، ثبت‌نام دانش‌آموزان، تأمین نیروی انسانی، صدور ابلاغ‌ها، میزان کسری نیرو، تأمین کتاب‌های درسی و آمادگی فضای مدارس را از جمله شاخص‌های مهم پروژه مهر برشمرد.

کاظمی تأکید کرد: مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش باید روزانه بدانند چه میزان از ابلاغ‌ها صادر شده، کجا با کمبود نیرو مواجه هستند و برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز چه برنامه‌ای دارند.

وی افزود: اگر مدیر آموزش و پرورش این اطلاعات را در اختیار نداشته باشد، اساساً مدیریت او در آستانه سال تحصیلی معنا ندارد.

کاظمی همچنین با اشاره به اهمیت کتاب‌های درسی، گفت: سال تحصیلی با کتاب آغاز می‌شود و وقتی دانش‌آموز کتاب ندارد، گویی سال تحصیلی آغاز نشده است؛ بنابراین تکمیل فرآیند تأمین و توزیع کتاب‌های درسی باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر آمادگی فضای مدارس، برنامه‌ریزی برای استقبال از دانش‌آموزان و تدوین برنامه‌های اجرایی برای زنگ آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و گفت: همه این موارد باید در تقویم اجرایی و اتاق وضعیت مورد رصد قرار گیرد.

مهر امسال باید از منظر تربیتی متفاوت باشد

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته، گفت: مهر امسال تفاوتی جدی با مهر سال‌های گذشته دارد؛ چراکه کشور یک جنگ را پشت سر گذاشته و اتفاقات بزرگی برای کشور رقم خورده است.

وی افزود: ملت ایران در مقابل تمام دنیای استکبار سربلند بیرون آمدند و این شرایط باید در فضای تربیتی و آموزشی آغاز سال تحصیلی نیز مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی خطاب به مدیران آموزش و پرورش، مدیران مدارس، مربیان پرورشی و معلمان گفت: فضای امسال باید متفاوت از سال‌های قبل باشد.

وی خواستار برنامه‌ریزی مجموعه‌های فرهنگی، تربیتی و دانش‌آموزی برای آغاز سال تحصیلی متفاوت شد و تأکید کرد: همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط باید نسبت خود را با این موضوع روشن کنند و برای آن برنامه داشته باشند.

خیرین فقط مدرسه نمی‌سازند؛ فرهنگ می‌سازند

کاظمی در ادامه، توجه به خیرین را از دیگر اولویت‌های آموزش و پرورش دانست و گفت: تکریم، تجلیل، همراهی و استفاده از ظرفیت بزرگ خیرین در نظام تعلیم و تربیت نباید فراموش شود.

وی خیرین را یکی از بهترین یاران آموزش و پرورش دانست و افزود: این افراد فقط مدرسه نمی‌سازند؛ بلکه فرهنگ می‌سازند.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: خیرین موجب شده‌اند موضوع آموزش و پرورش در فضای عمومی جامعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و فعالیت آنان یک صدقه جاری در مسیر تعلیم و تربیت است.

سند تحول بنیادین؛ میثاق و نقشه راه آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود، اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین را یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: سند تحول، میثاق ما و نقشه راه حرکت نظام تعلیم و تربیت است.

کاظمی تأکید کرد: همه برنامه‌ها و سیاست‌های آموزش و پرورش باید در چارچوب سند تحول بنیادین تعریف شود و این وزارتخانه به هیچ مسیر دیگری جز تحقق این سند فکر نمی‌کند.