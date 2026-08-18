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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۳
سیاست » اخبار کلی

سردار نقدی: ماجرای تماس سرویس مخفی ترکیه با ایران/ ترامپ «روبیو» و «خبرنگاران» را چگونه طعمه قرار داد؟

ث  مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به ویژگی‌های رئیس‌جمهور آمریکا گفت: اظهارات او قدرت آمریکا را تخریب کرده و حرف‌هایش پایه و اساس قاعده‌ای ندارد.

جوان آنلاین: سردار «محمدرضا نقدی» مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌و‌گو با راشاتودی روسیه، با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور آمریکا ویژگی‌های خاصی دارد و بسیار کوتاه‌بین است و رفتار کودکانه دارد، اظهار داشت: هیچ آینده‌نگری در اظهارات ترامپ دیده نمی‌شود و هنگام سخن‌گفتن حتی به ۲۴ ساعت بعد هم فکر نمی‌کند. یک رهبر بزرگ بین‌المللی باید عمق ۵۰ تا ۱۰۰ ساله سخنانش را که در تاریخ ثبت می‌شود، ببیند؛ اما او حتی فردا را هم نمی‌تواند پیش‌بینی کند و سخنی سنجیده و آینده‌نگرانه بگوید.

به گزارش دفاع پرس، سردار نقدی گفت: حرف‌های رئیس‌جمهور آمریکا پایه و اساس ندارد و اظهاراتش قدرت آمریکا را تخریب کرده است. پیش‌تر آمریکا با وجود استعمارگری و امپریالیسم، دست‌کم مانند یک ابرقدرت سخن می‌گفت و با پشتوانه فکری اندیشمندان و مراکز تحقیقاتی تصمیم می‌گرفت؛ اما اکنون رئیس‌جمهور آمریکا در جلسات چندنفره حرف‌هایی می‌شنود و سپس تصمیمی می‌گیرد که خروجی آن مضحک است. ما ایرانی‌ها می‌گوییم که «تا نوک دماغش را می‌بیند».

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با مقایسه شرایط ایران با افغانستان و عراق گفت: افغانستان یک‌سوم وسعت ایران و کمتر از یک‌دوم جمعیت ایران را دارد. آمریکا در شرایطی به آن کشور حمله کرد که ۹۰ درصد مردم آمریکا به دلیل فضای پس از حادثه برج‌های دوقلو، طرفدار حمله بودند. افغانستان آشفته بود و بخش بزرگی از سرزمین از کنترل دولت مرکزی خارج شده بود. با وجود این شرایط، جنگ ۲۰ سال طول کشید و آمریکا پس از هزینه سه هزار میلیارد دلاری و جا گذاشتن ۸۵ میلیارد دلار سلاح از افغانستان فرار کرد.

سردار نقدی ادامه داد: عراق نیز یک‌چهارم وسعت ایران و یک‌دوم جمعیت ایران را دارد. چهار استان به‌طور کامل از کنترل حکومت مرکزی خارج بود و سایر استان‌ها نیز ناراضی بودند. با این حال، جنگ هشت سال و هشت ماه طول کشید و آمریکا با چهار هزار میلیارد دلار هزینه و چهار هزار و ۸۰۰ کشته، اکنون در حال اخراج‌شدن است.

وی تأکید کرد: ایران سه تا چهار برابر این کشور‌ها وسعت و دو برابر جمعیت دارد. تنها ۱۰ میلیون بسیجی دارد و چندین برابر آنها نیروی مسلح. سلاح‌های پیشرفته در اختیار دارد، انسجام داخلی دارد و هیچ نقطه‌ای از کنترل حکومت مرکزی خارج نیست. در آمریکا نیز ۷۰ درصد مردم مخالف جنگ هستند؛ بنابراین سخن از حمله زمینی به ایران حرفی نسنجیده و کودکانه است. ما روی این حرف‌ها حساب نمی‌کنیم؛ حتی روی حرف یک راننده تاکسی بیشتر می‌توان حساب کرد؛ چون سر ساعت می‌آید؛ اما حرف‌های رئیس‌جمهور آمریکا فردایش باطل می‌شود.

سردار نقدی درباره ادعای موفقیت‌آمیزبودن جنگ آمریکا در غرب آسیا و تأثیر آن بر عملکرد نظامی آینده آمریکا در منطقه گفت: هر جنگی هدفی دارد و پیروزی زمانی معنا دارد که طرف آغازکننده جنگ به اهداف اعلام‌شده خود برسد. دولت آمریکا دو هدف اصلی اعلام کرده بود: براندازی نظام ایران و تجزیه کشور. این اهداف در همان ابتدا شکست خورد.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها تصور کوتاه‌بینانه‌ای داشتند که ظرف سه یا چهار روز نظام ایران را ساقط و کشور را تجزیه می‌کنند؛ تصوری واهی که شکست آن خیلی زود آشکار شد. همه دنیا دیدند هدفی که آمریکا برای رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود، محقق نشد و نتیجه کاملاً معکوس شد؛ نظام اسلامی محکم‌تر شد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه تاکید کرد: نسل‌های جدید ایران که متعلق به دهه‌های ۸۰ و ۹۰ هستند، پیش از این نمی‌توانستند استکبار آمریکا را به‌خوبی درک کنند. نسل‌های قدیمی در دفاع مقدس و درگیری با ناو‌های آمریکایی این موضوع را لمس کرده بودند، اما نسل جدید نه. در این جنگ، جنایت و خوی درنده‌خویی آمریکا برای نسل‌های نو کاملاً ملموس شد و انقلاب اسلامی برای دو نسل تضمین شد. دیگر به سمت آمریکا متمایل نخواهند شد. پیش‌تر با کار رسانه‌ای گسترده توانسته بودند تا حدی روی افکار این نسل‌ها اثر بگذارند، اما این جنگ، تمام آن چند دهه کار نرم‌افزاری و جنگ نرم را خاکستر کرد و نظام اسلامی محکم‌تر شد.

سردار نقدی با اشاره به هدف تجزیه ایران گفت: آمریکایی‌ها ۴۰ سال روی قومیت‌ها کار کرده بودند تا میان اقوام ایرانی افتراق ایجاد کنند و آن‌ها را به تعارض بکشانند؛ اما این پروژه کاملاً باطل شد. امروز اگر نظرسنجی‌های جدید را با نظرسنجی‌های قبل از جنگ مقایسه کنید، فاصله میان اقوام بسیار کمتر شده و اقوام ایرانی بیش از گذشته به هویت ملی خود افتخار می‌کنند. پس از شکست این دو هدف، جنگ آمریکا بدون راهبرد شد.

وی افزود: تاکنون حداقل ۱۲ تصمیم در مورد ایران اعلام کردند؛ یکی از آنها تصرف جزیره خارگ بود. چند صد نوبت بمباران سنگین انجام دادند، اما نتوانستند حتی یک نفر را وارد جزیره کنند. گفتند جزایر ایران را می‌گیرند. گفتند تنگه هرمز را باز می‌کنند و عملیات آزادی انجام می‌دهند. ناوهایشان را آوردند و رئیس‌جمهور آمریکا بیانیه داد. اما اکنون کجاست؟ نمی‌توانند حتی یک آمریکایی را در تنگه هرمز نشان دهند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه افزود: یکی دیگر از اهداف آن‌ها نابودی توان هسته‌ای ایران و زیرساخت‌های انرژی بود. نتوانستند. بخشی را تخریب کردند، چند نقطه را بمباران کردند، اما ایران همچنان ظرفیت کامل دارد. یکی از دلایل دروغ‌گویی آن‌ها این بود که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود زیرساخت‌های اتمی ایران را کاملاً نابود کرده است؛ اما دوباره حمله کردند و اکنون دوباره می‌گویند می‌خواهند نابود کنند. اگر نابود کرده‌اند، چرا چند بار دوباره نابود می‌کنند؟ پس معلوم است که دروغ گفته‌اند و باز هم نخواهند توانست.

سردار نقدی: رئیس‌جمهور آمریکا کوتاه‌بین است/ اگر آمریکا هزینه تجاوز به ایران را نپردازد، باید منتظر برخورد باشد

وی تأکید کرد: یکی دیگر از اهداف اعلام‌شده نابودی زیرساخت‌های موشکی ایران بود؛ اما این زیرساخت‌ها محکم‌تر شد. تکنولوژی به‌روزتر شد و تولیدات به نقاط امن منتقل شد که امکان بمباران آن‌ها وجود ندارد. تولیدات نظامی ایران دائماً در حال رشد است؛ پهپاد‌ها نیز همین‌طور. ادعای نابودی پدافند هوایی نیز شکست خورد. هرچه جنگ جلوتر رفت، آسمان برای جنگنده‌های آمریکایی ناامن‌تر شد. در روز‌های آخر جنگ تعداد بیشتری از جنگنده‌ها و هواپیما‌های آمریکا سقوط کردند. طبق گزارش پنتاگون به کنگره آمریکا، ۴۲ فروند هواپیمای جنگی و ۲۰۰ فروند پهپاد آمریکا در این جنگ از بین رفته است؛ همچنین ۲۵ درصد پهپاد‌های «آر.کیو» از دست رفته‌اند. در پدافند نیز کاری نتوانستند انجام دهند. هر هدفی اعلام کردند، شکست خورد. معلوم نیست از کدام پیروزی سخن می‌گویند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به شهادت حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای گفت: مهم‌ترین کاری که دشمن انجام داد، شهادت رهبر ما بود؛ اما نتیجه چه شد؟ نام و آوازه رهبر ما امروز جهان را تسخیر کرده است؛ شما دیدید در عراق کشوری که هشت سال با ما در جنگ بود، هنگام تشییع، ۱۲ میلیون نفر در مسیر ۸۰ کیلومتری طی ۲۳ ساعت امام شهید ما را بدرقه کردند.

وی افزود: امروز رهبر ما جهانی شده است. یقین دارم که اگر این تشییع در نیویورک یا لندن انجام می‌شد، واکنش مردم همان بود. حقایق بسیاری اکنون درباره امام شهید ما بازگو می‌شود؛ کسی که ۴۷ سال رهبر کشور بود و یک متر زمین برای خود نداشت. هیچ‌یک از فرزندانش شرکت اقتصادی ندارند و سهامدار هیچ مجموعه‌ای نیستند؛ همه مشغول کار‌های فرهنگی و آموزشی‌اند. این عظمت روح امروز در دنیا به نمایش گذاشته شده است. در ایران نیز ۴۳ میلیون نفر در تهران، قم و مشهد در مراسم تشییع شرکت کردند؛ عددی که در تاریخ جهان بی‌سابقه است. همه مردم دنیا دیدند که دشمنان در همه اهداف‌شان نتیجه عکس گرفتند و ما پیروز بی‌منازع این جنگ هستیم و ان‌شاءالله روزبه‌روز شکست آن‌ها بیشتر خواهد شد.

سردار نقدی درباره تلاش آمریکا برای هماهنگی با کشور‌های حاشیه خلیج فارس جهت احیای صادرات انرژی و کاهش وابستگی جهانی به تنگه هرمز گفت: اهمیت تنگه هرمز هیچ‌گاه کم نمی‌شود. این منطقه محل تولید نفت و گاز است و چاه‌های نفت را نمی‌توان به جای دیگری منتقل کرد. ممکن است نفت را با کشتی یا لوله جابه‌جا کنند، اما همان لوله نیز تحت کنترل و آسیب‌پذیر است. انتقال بسیاری از محصولات نیز امکان‌پذیر نیست؛ مثلاً گاز در صورت انتقال دو فاز می‌شود و بازگرداندن آن به حالت اولیه عملیات سنگین و پرهزینه می‌خواهد؛ بنابراین اهمیت این منطقه از بین نمی‌رود.

وی افزود: ایجاد مسیر‌های جایگزین برای انتقال نفت سال‌ها زمان و هزینه سنگین می‌طلبد و نهایتاً باز هم از اهمیت این منطقه کاسته نمی‌شود. برخی تلاش می‌کنند از آب‌های پشت صخره‌ها، کشتی‌ها را شبانه و پنهانی عبور دهند، اما معمولاً هدف قرار می‌گیرند و متوقف می‌شوند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه درباره انتصاب سرلشکر «محسن رضایی» به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: سرلشکر رضایی سردار پیروزی‌های بزرگ دفاع مقدس است؛ شخصیتی شجاع و باتجربه است و با تلفیق مسائل سیاسی و نظامی می‌تواند برد بیشتری در پیشبرد اهداف کشور ایجاد کند.

وی افزود: این انتصاب بازتاب داخلی بسیار خوبی داشت و مردم را دلگرم‌تر کرد. دشمن نیز از این اتفاق خشمگین است، اما این انتصاب به نفع ملت ایران تمام شد. مواضع روشن سرلشکر رضایی قبل و بعد از انتصاب، مسیر را مشخص می‌کند. شروطی که برای پیگیری تفاهم تعیین کرده، نشان می‌دهد چه اتفاقاتی باید رخ دهد تا به نقطه قبل از جنگ دوم بازگردیم. این انتصاب استحکام بیشتری در مواضع ایران ایجاد کرده و ملت را امیدوارتر کرده است.

سردار نقدی در پاسخ به پرسشی درباره اولویت سپاه در مرحله کنونی ـ دیپلماسی یا مقاومت نظامی ـ گفت: ما باید به بازدارندگی برسیم. اینکه هر کسی هر روز تصمیم بگیرد به ایران حمله کند، ناکام بماند، دوباره سازماندهی کند و شش ماه بعد بازگردد، برای ما قابل قبول نیست. امنیت باید حفظ شود؛ چه از مسیر دیپلماسی و چه از مسیر جنگ. دیپلماسی و جنگ ابزارند؛ اصل، بازگشت بازدارندگی ایران است.

وی افزود: اگر آمریکا در دیپلماسی هزینه تجاوز را بپردازد، خواسته‌های مطرح‌شده را بپذیرد و خسارت بدهد. اگر این کار را نکند، باید با او برخورد شود تا هزینه برایش سنگین شود و هیچ‌کس جرأت حمله دوباره نداشته باشد. اگر به بازدارندگی نرسیم، پایان جنگ چه با دیپلماسی و چه با جنگ، خسارت‌بار خواهد بود.

سردار نقدی یادآور شد: در جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز تا رسیدن به بازدارندگی جنگ ادامه یافت. اگر در مرز‌های بین‌المللی کوتاه می‌آمدیم، دشمن دوباره تجهیز و حمله می‌کرد. عملیات مرصاد نشان داد همین که دشمن احساس ضعف کند، حمله می‌کند. خوی مستکبران و دیکتاتور‌ها مانند صدام، ترامپ، استالین و هیتلر همین است؛ تا زمانی که خسارت نپردازند و درک نکنند که حمله به کشور مستقل هزینه دارد، پایان جنگ برای ما خطرناک است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه گفت: امروز روز غلبه اراده ملت‌هاست. سلاح‌ها دیگر تعیین‌کننده نیستند. آمریکا ناو‌های هواپیمابر زیادی دارد، اما این ناو‌ها اکنون برای‌شان مصیبت شده‌اند؛ ناو هواپیمابر آمریکا یک زندان شناور است. نیرو‌های آن محبوس‌ و شش ماه است که بدون امکان پهلوگیری در حرکت‌ هستند؛ امکانات تازه نمی‌رسد و با غذا‌های انباری روزگار می‌گذرانند و دچار مشکلات روانی شده‌اند. امروز قدرت ملت‌ها حرف می‌زند.

وی افزود: سرنوشت آمریکا سرنوشت شاه است. هر کاری می‌کرد به ضررش تمام می‌شد؛ نرمش، خشونت، سیاست، هیچ‌کدام به نفعش نبود. وقتی ظلم از حد بگذرد و ملت‌ها بیدار شوند، سرنوشت مستکبران همین است.

سردار نقدی با اشاره به فرار ترامپ با ماشین حمل غذا در ترکیه گفت: رئیس‌جمهور آمریکا هواپیمایش را عوض کرد، در کامیون غذا نشست و سپس مخفیانه سوار هواپیمای دیگری شد و ترکیه را ترک کرد. برای یک ابرقدرت، این رفتار، خود یک رسوایی است. اما بدتر از آن این بود که «روبیو» وزیر امور خارجه و جمعی از خبرنگاران را در هواپیمایی نشاند که تصور می‌کرد، هدف حمله قرار می‌گیرد؛ این رفتار ترامپ بسیار ناجوانمردانه و غیراخلاقی بود.

وی افزود: چرا این اتفاق افتاد؟ سرویس اطلاعاتی ترکیه نامه‌ای ارسال کرد که فردی گزارش داده قرار است هواپیمای رئیس‌جمهور آمریکا هدف قرار گیرد. بررسی‌ها نشان داد این فرد یک شهروند عادی است. او گفت که «دوست داشتم رئیس‌جمهور آمریکا را بترسانم.» همین نامه ساده، بزرگ‌ترین رسوایی زندگی ترامپ را رقم زد؛ رسوایی‌ای که هرگز از پرونده او پاک نخواهد شد و نسل‌های آینده نیز از آن شرم خواهند داشت.

سردار نقدی گفت: وقتی کسی ظلم را از حد بگذراند و جنایت کند، این‌گونه رسوا می‌شود. ناو هواپیمابرش درگیر می‌شود، نیروهایش با هم درگیر می‌شوند. اگر می‌گویند چنین نیست، خبرنگاران دنیا را راه بدهند. امروز قرن اراده ملت‌هاست.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در پایان تأکید کرد: آمریکا دو میلیارد مسلمان را کنار گذاشته و پشت هفت میلیون صهیونیست قرار گرفته که هزاران بی‌گناه را در غزه کشته‌اند؛ این را افکار عمومی جهان نمی‌پذیرد. از این پس هر ضربه‌ای بتوانند می‌زنند؛ همان‌گونه که یک شهروند عادی با یک نامه ساده رئیس‌جمهور آمریکا را به چالش کشید. این سلسله شکست‌ها ادامه خواهد داشت تا زمانی که تسلیم شوند و مسیر خود را تغییر دهند.

برچسب ها: سردار نقدی ، سپاه‌پاسداران ، جنگ ایران امریکا
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