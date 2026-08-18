حداد عادل: امروز زن اروپایی و زن قاجاری را الگو نمی دانیم

جوان آنلاین: غلامعلی حدادعادل در گرامیداشت قائد شهید امت یادواره شهدای کارمند، گفت: از نظر دینی و معنوی معتقدیم که زن و مرد هیچ فرقی در پیشگاه خدا ندارند. اگر برخی فکر میکنند گوهر و سرشت زن با مرد فرق دارد که زن شهروند درجه دوم است، این تفکر اسلامی نیست.
به گزاش مهر، وی با بیان اینکه بالاترین مقام یک انسان مقام عصمت است، افزود: ما حضرت زهرا(س) را معصوم میدانیم به این معنا که زن و مرد در پیشگاه خدا برابر هستند. زنان از صدر اسلام نقش اساسی داشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در ادامه مواجهه تمدن غربی با ما پدید آمد، اظهار کرد: غربیها بهانه داشتند که ما میخواهیم زنان را با حقوقشان آشنا کنیم؛ همان طور که مارکسیستها روی حقوق کارگران اصرار داشتند، غربیها بر روی موضوع زنان تاکید میکردند و میگفتند زن ایرانی باید مثل زن غربی باشد!
حدادعادل خاطرنشان کرد: از آنها جز بیحجابی و بیعفتی تا قبل انقلاب نصیب زن ایرانی نشد. بنده در سال ۴۲ وارد دانشگاه تهران شدم. در آن زمان به یاد نمیآورم، دانشجویی با چادر در دانشگاه دیده باشم اما سال ۵۷ دختران چادری در دانشگاه تهران موج میزدند.
وی یادآور شد: در دوران رهبری «آقای شهید» فرصتی پیدا شد که مسیر رشد بانوان به تکامل برسد. ایشان فوقالعاده به بانوان احترام میگذاشتند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر خاطرهای گفت: روز عقد دخترم گفتند پدر عروس و پدر داماد و محارم کنار عروس و داماد حضور یابند. آقا دست ما را گرفتند که به مراسم برویم. همسر آقا به استقبال رهبری آمدند؛ آقا ایستادند و داخل نرفتند، به من گفتند: «فلانی، خانم من خیلی حق گردنم دارد. در تمام زندگی یار و مددکار من بوده است.»ایشان هم، حقشناسی را به همسرشان نشان دادند و هم به ما گفتند که باید قدر همسر را بدانیم.
حدادعادل خاطرنشان کرد: ایشان نظرشان این بود، بانوان هر جا لازم باشد و میتوانند وارد فعالیت اجتماعی شوند.
وی با ذکر خاطره دیگری گفت: من در مجلس بودم. صحبت این بود که خانمها میتوانند وزیر شوند؛ عدهای مخالف بودند. ما حس کردیم آقای شهید مخالف نیستند از این رو این موضوع را پیش رفتیم و اولین زن خانم مرضیه وحید دستجردی رای آورد و وزیر شد.
حدادعادل گفت: غربیها به دلیل نشاط اسلام از دینِ ما میترسند. برای این که دین را نابود کنند، سراغ نابود کردن خانواده رفتند. فضای مجازی را به بیقانونی و بیبند و باری کشاندند و اینها باعث ابتزال خانواده میشود.
وی اضافه کرد: آقای شهید روی مساله خانواده حساس بودند و اگر مردی را میشناختند که سراغ تعداد زوجات میرفت، نظرشان از آن فرد برمیگشت. ایشان خانهداری و همسرداری و مادری را مهم میدانستند همچنین به فعالیت اجتماعی بانوان تاکید میکردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: ما امروز نه میخواهیم زن اروپایی و نه زن قاجاری را الگو کنیم، بلکه میخواهیم زن ایرانی الگویمان باشد.
حدادعادل به دو خانم شهید خانواده آقای شهید ایران اشاره کرد و گفت: بشرا خانم تحصیل کرده ادبیات فارسی و معلم ادبیات بود و با زهرای ما در یک مدرسه کار میکردند. زهرا حداد هم رتبه ۱۹۸ کنکور بود و روزنامه نگاری خواند و معلم بود. خدا را شاکرم، در ۲۸ سالی که دخترم همسر رهبر انقلاب بود، کاملا متناسب با آنچه بیت رهبری و شان رهبر شهید و رهبر جدید بود عمل کرد.
وی با بیان اینکه بعد از مراسم تشییع در مشهد، خانمی از بنده پرسید «چه شد دختر شما به این مقام رسید؟» گفتم این نتیجه اخلاص بود. هم زهرای شهید و هم بشری شهید مظهر اخلاص بودند و کار را برای خدا میکردند. شهادت، پاداش اخلاص است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: شهید زهرا حدادعادل با حضور مستمر در مسجد امام حسن مجتبی (ع) واقع در منطقه محروم دروازه غار تهران به صورت ناشناس، به تدریس سبک زندگی اسلامی و خدمترسانی فرهنگی به بانوان آن منطقه میپرداخت. حتی من به عنوان پدرش از این موضوع خبر نداشتم.