جزئیات کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی

جوان آنلاین: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) مجلس، سوال عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان از غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی را بررسی کرده و در نهایت از توضیحات وزیر کشاورزی در پاسخ به این سوال قانع نشدند.

به گزارش ایسنا، سوال عباس بیگدلی از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای فعالیت سامانه جامع دام کشور و هویت گذاری دام ها بود.

در نهایت نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع نشد و پاسخ های وزیر به رأی مجلس گذاشته شد.

نمایندگان مجلس نیز به وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد دادند.