هیچ مشکلی در تأمین امنیت غذایی نداریم/ ذخایر کالاهای استراتژیک مناسب است

جوان آنلاین: غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در جریان جلسه علنی مجازی امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) مجلس و در پاسخ به سوال عباس بیگدلی نماینده تاکستان درباره هویت گذاری دام بیان کرد: خدا را شاکریم که به کوری چشم دشمنان و آنان که خیال فروپاشی ایران را در سر داشتند؛ امروز ایران مقتدر تحت رهبری آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای در همه ابعاد و در همه قوا با همه تشکیلات به کار خود ادامه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد : با تکیه بر قدرت مردم و با افتخار و غرور امروز دشمنان ایران اسلامی مستاصل شده‌اند. در طول ۱۴ ماه گذشته کشور در حوزه امنیت امنیت غذایی با چالش‌های مهمی مواجه شد؛ دو جنگ پیچیده، دو دوره محاصره دریایی و فعال شدن مکانیزم ماشه از جمله این موارد بود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: قرار گرفتن در وضعیت نه جنگ و نه صلح، خشکسالی که در چند دهه اخیر بی سابقه بود و همچنین اصلاح اقتصادی در حوزه ارز از موارد دیگری بود که در طول ۱۴ ماه گذشته به عنوان یک چالش اساسی برای امنیت غذایی تلقی می‌شود. هر کدام از این موارد می‌توانست امنیت غذایی را دچار مشکل جدی کند.

وی در ادامه بیان کرد: اما با هدایت و رهبری رهبر شهید انقلاب و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی و با تعامل خوب و بی‌نظیری که بین قوا شکل گرفت، امروز شاهد هستیم که در بحث امنیت غذایی مشکل خاصی وجود ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: آنچه که امروز در ایران شاهد هستیم، آرامش در بازار و تنظیم بازار است. در حالی که در سایر کشورها شاهد غارت فروشگاه ها در چنین شرایطی بودیم. مدیریت دولت و حضور مردم در صحنه و این تاب آوری و دوام اقتصادی دشمنان ملت ایران را به حیرت واداشته است امروز ما هیچ کمبودی در بازار نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تاکید کرد: به اعتبار همین تعاملات و اتحاد خوبی که شکل گرفته امروز شاهد مدیریت بازار و تامین امنیت غذایی کشور هستیم. همینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که در حوزه امنیت غذایی هیچ مشکلی وجود ندارد. ذخایر استراتژیک کشور نیز از زمان شروع جنگ نه تنها کم نشده بلکه روند افزایشی داشته است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت تمام شده برخی از محصولات بیان کرد: با تدبیر و تعامل خوبی که بین قوا شکل گرفته است در تلاش هستیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم.

نوری قزلجه در پاسخ به سوال عباس بیگدلی در خصوص آمار و ارقام موجود در شماره گذاری دام‌ها بیان کرد: یکی از وعده‌هایی که بنده در آغاز به کار خود به مجلس دادم به روزرسانی آمار و اطلاعات و دسترسی به آمار دقیق بود و از همان ابتدا به دنبال به روزرسانی و تکمیل سامانه‌ها در وزارت جهاد کشاورزی بودیم.