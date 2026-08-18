نامه رسمی اصلاح بودجه به دولت ارسال شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دو هفته قبل نامه رسمی اصلاح بودجه را به دولت و شخص رئیس جمهور فرستادم.

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی مجازی امروز ( سه شنبه ۲۷ مرداد) مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در حوزه کالابرگ و تأمین معیشت مردم در پاسخ به درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تشکیل کمیته ای مشترک بین مجلس و دولت برای تصمیم گیری درباره اصلاح لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه گفت: دو هفته قبل نامه رسمی اصلاح بودجه رابه دولت و محضر شخص رئیس جمهور فرستادم.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: مجلس آماده است هم در حوزه اصلاح بودجه و هم در حوزه اصلاح برنامه هفتم که مورد تاکید رهبری بود همکاری لازم را داشته باشد.