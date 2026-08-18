پورمحمدی: دولت از تعهد خود در خصوص کالابرگ عقب نشینی نمی کند

جوان آنلاین: سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در جریان جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه ۲۷ مرداد) مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در اجرای طرح کالابرگ و حمایت از اقشار آسیب پذیر بیان کرد: شرایط کشور به گونه‌ای رقم خورد که در طول چند ماه گذشته شرایط برای ارائه گزارش به نمایندگان فراهم نبود و این توفیق از ما سلب شد.

به گزارش ایسنا، وی در ادامه با اشاره به انفجار در بندر شهید رجایی در سال 1404 اظهار کرد: در سال گذشته ابتدای سال را با انفجاری بزرگ در بندر شهید رجایی آغاز کردیم که در آن سرمایه های ما و به ویژه مردم آسیب دیدند. هنوز از شوک این انفجار بیرون نیامده بودیم که دولت ترامپ در آغاز کار خود فرمانی ۵ ماده‌ای را علیه ما صادر کرد؛ که به قول خودشان بزرگترین تحریم علیه یک کشور در طول تاریخ است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در بهار سال گذشته شاهد آغاز جنگ ۱۲ روزه بودیم و چه گوهرهایی که از بین ما رفتند. در تابستان سال ۱۴۰۴ بزرگترین خشکسالی تاریخ کشور رقم خورد به نحوی که پروژه‌های بزرگ تامین آب تهران انجام شد حتی در آن زمان بحث تخلیه تهران نیز مطرح شد. به خاطر مشکلاتی که خشکسالی برای ما ایجاد کرد مجبور شدیم بیش از دو میلیارد دلار دیگر هزینه برای واردات نهادهای دامی اختصاص دهیم.

پورمحمدی در ادامه بیان کرد: از طرف دیگر قیمت نفت که تا ۷۰ دلار بالا رفته بود به ۵۰ دلار کاهش پیدا کرد و ما برای تامین منابع ارزی کشور به این درآمد نیاز داشتیم که با کاهش مواجه شد.

رئیس سازمان برنامه بودجه در ادامه تصریح کرد: در میانه سال گذشته شاهد بودیم که سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کردند و تحریم‌ها را علیه کشور ما تشدید کردند. در پایان سال گذشته نیز با جنگ رمضان مواجه بودیم که هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرد. اما در اوج جنگ بودجه سال ۱۴۰۵ با همت نمایندگان به موقع تصویب و ابلاغ شد.

پورمحمدی در ادامه بیان کرد: اما جنگ رمضان تفاوتی با دوره‌های قبل داشت این بار زیرساخت‌ها و منابع درآمدی دولت دچار مشکل شد. در ماه‌های شهریور و مهر ما همواره سخت‌ترین ماه را در بودجه کشور پیش رو داریم. فشار بر روی بودجه کشور در این دوماه زیاد است چرا که هم باید پول گندمکاران را پرداخت کنیم و هم باید مدارس را مهیا کنیم و در این شرایط ما نیاز به کمک مجلس داریم.

وی در ادامه بیان کرد: تقاضا می‌کنیم کمیته‌ای مشترک بین مجلس و دولت تشکیل شود تا در خصوص اصلاح قانون بودجه و اصلاح قانون برنامه هفتم که مورد تاکید رهبری بوده است تصمیم گیری شود.

پورمحمدی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت کالابرگ گفت: در مورد کالابرگ، منابع ما برای پرداخت فردش نفت، فرآورده های نفتی و گاز بود که در جنگ دچار آسیب شدند. اما این به معنای عقب نشینی دولت از تعهد خود در قبال مردم نیست. کالابرگ باید اجرا شود اما روش آن را باید تنظیم کنیم.

وی در ادامه گفت: در کل سال گذشته ۱۵۰ همت منابع برای کالابرگ تخصیص یافت اما امسال تا به امروز بیش از ۲۲۰ همت منابع برای کالابرگ اختصاص یافته است. باید از اقشار آسیب پذیر حمایت شود.