خیال باطل «تسلیم بدون قید و شرط» محقق نشد

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، ضمن تشریح تلاشهای دستگاه دیپلماسی در جریان تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، بر اهمیت ثبت دقیق حماسه تاریخی ایرانیان و انتقال آن به نسلهای آینده، بهویژه از طریق برنامههای آموزش و پرورش، تأکید کرد.
وزیر امور خارجه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای تجاوزهای یک سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران، از مقام شامخ شهدای ایران اسلامی، شخصیتهای برجسته و فرماندهان شهید و در راس آنها آقای شهید ایران تجلیل کرد.
عراقچی با اشاره به حماسهآفرینی ملت ایران در جریان این تجاوز نظامی، از معلمان و دانشآموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب به عنوان یکی از جلوههای ماندگار این حماسه یاد کرد و گفت: جنگ تحمیلی چهلروزه اسطورههایی داشت؛ از رهبر مجاهد و شهید ایران تا دانشآموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که شهادت مظلومانه آنان به حماسهای ماندگار تبدیل شد.
وی افزود: اینکه مدرسهای با طراحی قبلی مورد حمله موشکی قرار گرفته و ۱۶۸ دانشآموز و معلم در یک لحظه به خاک و خون کشیده شدند، جنایتی است که هیچگاه از حافظه تاریخی ملت ایران و وجدان بشریت پاک نخواهد شد و شهر کوچک میناب با سربلندی و سرافرازی ایستاد و به نمادی از پایداری و مقاومت ملت ایران تبدیل شد.
وزیر امور خارجه گفت: شما به خاطر دارید که در روزهای ابتدایی جنگ، رئیسجمهور آمریکا در یک پیام کوتاه گفت: «تسلیم بدون قید و شرط». یعنی کل هدف آنها همین بود: تسلیم بدون قید و شرط ایران. ایران تسلیم نشد. وقتی دیدند این خیال باطل محقق نمیشود، تلاش کردند تغییر رژیم را دنبال کنند؛ نشد. تلاش کردند ایران را تجزیه کنند؛ نشد. تلاش کردند گروههای مختلف را در شهرها و غرب کشور مسلح کنند و خودشان هم اعتراف کردند که به آنها سلاح دادهاند؛ اما این هم نشد.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که دنبال تسلیم بدون قید و شرط بودند، در فاصله کوتاهی پس از آغاز جنگ، التماس مذاکره کردند. این ما بودیم که میگفتیم آتشبس را قبول نداریم و جنگ را ادامه دادیم تا به نقطهای رسیدیم که پذیرفتند آتشبس و مذاکره با شرایط ایران انجام شود. این مسائل در تاریخ بهصورت مفصل و مکتوب خواهد شد. آنها یک پیشنهاد چندبندی دادند و ما پیشنهاد دیگری ارائه کردیم. دوباره آنها پیشنهاد خود را تغییر دادند و ما هم تغییر دادیم. نهایتاً قبول کردند که مذاکره بر اساس پیشنهاد ایران انجام شود. آن زمان بود که ایران آتشبس را قبول کرد. بعد از قبول آتشبس، یعنی از زمانی که درخواست مذاکره مطرح شد، چند ماه مذاکره به طول انجامید؛ مدتی که حتی از خود جنگ نیز طولانیتر بود تا اینکه به نقطهای رسیدیم که یک تفاهم چندبندی امضا شد.
عراقچی همچنین با تجلیل از روحیه مقاومت و ایستادگی حماسی ملت ایران در دفاع از میهن در برابر تجاوز ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، رمز استقامت و پیروزی ملت ایران را در اتکا به قدرت لایزال الهی، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، همبستگی و انسجام ملی و دفاع مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست.
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به پیروزی ایران در عرصه جنگ و دیپلماسی تصریح کرد: دیپلماسی و میدان در هماهنگی و همبستگی با یکدیگر حرکت میکنند. دیپلماسی با اتکا به قدرت دفاعی و نظامی کشور، دستاوردهای میدان را در مسیر صیانت از امنیت و منافع ملی ملت ایران تثبیت میکند.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نقش راهبردی نظام آموزشی و تربیتی کشور در تربیت نیروهای متخصص، متعهد و توانمند، اظهار داشت: نظام آموزش و پرورش پیشرو و قدرتمند، یکی از پایههای تحکیم اقتدار ایران اسلامی است و باید بیش از پیش برای تقویت آموزش و پرورش در کشورمان اهتمام ورزیم.
عراقچی همچنین از فداکاری و نقشآفرینی ممتاز فرهنگیان کشور در جریان تجاوز نظامی دشمنان تجلیل کرد و بر ضرورت حمایت از جامعه تعلیم و تربیت و تقویت ظرفیتهای بینالمللی آموزش و پرورش تأکید کرد.
وی با تشریح ظرفیتهای وزارت امور خارجه در پیشبرد دیپلماسی آموزشی، بر آمادگی دستگاه دیپلماسی برای تسهیل و تقویت تعاملات و ارتباطات آموزشی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و انتقال تجربیات، روشها و فناوریهای موفق آموزشی تأکید کرد.
عراقچی همچنین با اشاره به اهمیت حضور فعال جمهوری اسلامی ایران در مجامع علمی و آموزشی بینالمللی، از جمله یونسکو، این مجامع را فرصتی برای تبیین و دفاع از مواضع و منافع ایران و همچنین بستری برای عرضه و معرفی دستاوردهای علمی، آموزشی و تربیتی کشور دانست.
در این مراسم، احمد کاظمی وزیر آموزش و پرورش از تلاشهای شبانهروزی و خستگیناپذیر وزیر امور خارجه و مجموعه کارگزاران دستگاه دیپلماسی در دفاع و صیانت از منافع ملی کشور تجلیل کرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با قدردانی از حمایتهای وزارت امور خارجه در مسیر پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی کشور، از نقش سفرا و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان در حمایت از برنامههای بینالمللی آموزش و پرورش و توسعه همکاریهای آموزشی و تربیتی تقدیر کرد.