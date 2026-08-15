به گزارش یک رسانه آمریکایی، تمرکز دولت ترامپ بر حملات متجاوزانه علیه ایران، حضور دریایی ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام را موقتاً کاهش داده و نگرانی متحدان واشنگتن درباره افزایش نفوذ چین در منطقه را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: از آسوشیتدپرس، ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن در حال ترک منطقه اقیانوس آرام است تا جایگزین یو اس اس آبراهام لینکلن در خاورمیانه شود؛ ناوی که ماموریت طولانی‌مدت آن در حمایت از تجاوز آمریکا علیه ایران تمدید شده است.

به گزارش ایرنا، کارشناسان می‌گویند خروج موقت یک ناو هواپیمابر آمریکایی از غرب اقیانوس آرام، هرچند احتمالاً کوتاه‌مدت خواهد بود، نشان‌دهنده فشار فزاینده بر ناوگان هواپیمابر آمریکا و تمرکز راهبردی دولت ترامپ بر خاورمیانه است.

به گفته گرگ پولینگ، مدیر برنامه جنوب شرق آسیا در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، این اقدام با هدف اعلام‌شده آمریکا برای کاهش حضور در خاورمیانه و تمرکز بیشتر بر منطقه آسیا-اقیانوس آرام در تضاد است. او معتقد است چین از مشغول شدن آمریکا در خاورمیانه و نگرانی متحدان واشنگتن در آسیا بهره می‌برد.

تحلیلگران تاکید دارند که نبود یک ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه به معنای احتمال قریب‌الوقوع حمله چین به تایوان نیست، اما می‌تواند به پکن فرصت دهد تا قدرت خود را در برابر کشور‌هایی مانند ژاپن، فیلیپین و اندونزی به نمایش بگذارد.

در هفته‌های اخیر، چین رزمایش‌های دریایی مشترکی با اندونزی برگزار کرده و همچنین فعالیت‌های نظامی خود را در نزدیکی آبسنگ اسکاربرو در دریای جنوبی چین و جزیره اوکینوتوری ژاپن افزایش داده است.

همزمان، مقام‌های نظامی آمریکا تلاش کرده‌اند متحدان منطقه‌ای را نسبت به تداوم تعهد واشنگتن اطمینان دهند. فرمانده عملیات ویژه آمریکا در مانیل اعلام کرده است که نیرو‌های ویژه دو کشور آماده گسترش رزمایش‌های مشترک هستند و قرار است به ژاپن نیز سفر کند.

گزارش آسوشیتدپرس همچنین به فشار شدید بر خدمه ناو‌های هواپیمابر اشاره می‌کند. ناو آبراهام لینکلن بیش از ۲۴۰ روز بدون وقفه در دریا بوده که رکوردی کم‌سابقه محسوب می‌شود. نگرانی‌ها درباره فرسودگی روانی، کمبود استراحت و مشکلات تدارکاتی خدمه افزایش یافته و برخی قانون‌گذاران خواستار تحقیق درباره شرایط خدمت در این ناو شده‌اند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده طولانی‌مدت از ناو‌های هواپیمابر، بدهی تعمیر و نگهداری بزرگی برای نیروی دریایی آمریکا ایجاد خواهد کرد و ممکن است در سال‌های آینده حضور این ناو‌ها در مناطق مختلف جهان کاهش یابد.

برخی تحلیلگران نیز با توجه به گسترش تهدید‌های موشکی و پهپادی، بر این باورند که وابستگی بیش از حد به ناو‌های هواپیمابر در حال کاهش است و نیروی دریایی آمریکا به سمت استفاده بیشتر از ناو‌های کوچک‌تر و سامانه‌های نوین حرکت می‌کند.