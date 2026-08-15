پیروزی قاطع شباب الاهلی با درخشش زوج ایرانی

شباب الاهلی توانست با درخشش دو بازیکن ایرانی خود پیروزی قاطعی را در هفته نخست لیگ امارات به دست آورد.

جوان آنلاین: شباب الاهلی در هفته نخست لیگ امارات به مصاف خورفکان رفت.

به گزارش ایسنا، این بازی با پیروزی ۵ بر یک شباب الاهلی به پایان رسید.

در این بازی خورفکان که تیم میزبان بود با یک گل پیش افتاد و نیمه نخست را با پیروزی به رختکن رفت.

در نیمه دوم سردار آزمون برای شباب الاهلی به میدان رفت و این تعویض نتیجه بازی را به کلی تغییر داد.

سردار آزمون در دقیقه ۵۷ پاس گل به سعید عزت‌اللهی داد تا بازی به تساوی کشیده شود.

در ادامه سعید عزت‌اللهی یک گل دیگر از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا ستاره این بازی لقب گیرد.

سردار آزمون هم گل چهارم تیمش را به ثمر رساند تا با یک گل و یک پاس گل نقش بسزایی در کسب این پیروزی داشته باشد.

مرصاد سیفی دیگر بازیکن ایرانی شباب الاهلی هم در دقیقه ۶۷ به زمین رفت.