جوان آنلاین: ترامپ روز شنبه به وقت محلی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود افزود: با وجود نگاه غیردوستانه در این تصویر خاص، تصاویر زیادی وجود دارد که در آنها لبخند میزنیم؛ من و کیم جونگ اون خیلی خوب با هم کنار میآییم!
به گزارش ایرنا، ادعاهای ترامپ درباره روابطش با رهبر کره شمالی، در حالی است که رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی در مرزهای کره شمالی همواره محرک تشدید تنشها بین دو کره بوده است.
کارشناسان معتقدند که حضور قدرتهای فرامنطقهای در شرق دور، مهمترین عامل از بین رفتن ثبات منطقهای و صلح بین کشورهای همسایه است.
کره جنوبی در ماه مه از برنامهای موسوم به «پروژه جانگ بوگو» برای توسعه و ساخت نخستین زیردریاییهای با پیشران هستهای خود پرده برداشت. واشنگتن نیز با اجرای این پروژه موافقت کرده و دو کشور مذاکرات اولیه را بر اساس توافق امنیتی حاصلشده میان روسای جمهوری دو کشور آغاز کردهاند.
سئول هدفگذاری کرده است نخستین زیردریایی هستهای خود را در اواسط دهه ۲۰۳۰ به آب بیاندازد و این زیردریایی تا اواخر دهه ۲۰۳۰ وارد خدمت عملیاتی شود.
ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود سه بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. نخستین دیدار، در ژوئن ۲۰۱۸ در سنگاپور، دومین دیدار در فوریه ۲۰۱۹ در هانوی ویتنام، و سومین دیدار در ژوئن ۲۰۱۹ در منطقه غیرنظامی میان دو کره صورت گرفت. ترامپ در آخرین دیدار، با عبور از خط مرزی وارد خاک کره شمالی شد.