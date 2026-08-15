جوان آنلاین: به نقل از عربی ۲۱، پایگاه خبری «حدشوت لولو تسنزورا»، در این باره گزارش داد که سه نظامی اشغالگر «در پی یک رویداد امنیتی در جنوب لبنان در شب گذشته» به شدت زخمی شدند.

در همین حال، سایر پایگاه‌های صهیونیستی اعلام کردند که این رویداد مربوط به کمین رزمندگان حزب‌الله بوده است.

ارتش اشغالگر هنوز بیانیه‌ای درباره این رویداد صادر نکرده است. این رژیم معمولا از ارائه جزئیات خودداری و محدودیت‌های رسانه‌ای و ممنوعیت انتشار اخبار اعمال می‌کند.

نظامیان اشغالگر بامداد امروز حملات سنگینی را علیه مناطق مختلفی در جنوب لبنان به اجرا گذاشتند که به شهادت دست‌کم هفت شهروند لبنانی و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد.

سایت لبنانی النشره به نقل از سایر رسانه‌های لبنانی، از تداوم تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند و شبکه الجدید نیز اعلام کرد که هفت لبنانی بر اثر حمله روز شنبه ارتش اشغالگر به شهرک انصار به شهادت رسیدند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز گزارش داد: نظامیان اسرائیلی همچنان به تخریب آنچه از زیرساخت‌های حیاتی در شهر بنت جبیل مانده و روستا‌های مجاور ادامه می‌دهند و بامداد امروز چند منزل دیگر را در این شهر ویران کردند. همچنین اشغالگران با سلاح سنگین به سمت منازل مجاور جاده «کونین- صف الهوا» آتش گشودند.

این در حالی است که نیمه شب نیز جنگنده‌های اسرائیلی محله «المشاع» در شهرک «المنصوری» را بمباران کردند.

از سوی دیگر، جنگنده‌های ارتش اشغالگر حملات سنگینی را به ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان انجام دادند و توپخانه ارتش اشغالگر نیز به گلوله باران این منطقه پرداخت.