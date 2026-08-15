هشدار تند روسیه به آمریکا و ترکیه درباره ارسال تسلیحات به اوکراین

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد: در صورت ارسال سلاح به کی‌یف، آسیب دیدن روابط میان روسیه با ترکیه و آمریکا اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزارت امور خارجه روسیه خواستار شفاف‌سازی آمریکا و ترکیه در خصوص اطلاعات منتشرشده توسط کنگره درباره برنامه‌های ارسال سلاح به کی‌یف است.

به گزارش مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ادامه داد: هنوز برای آمریکا و ترکیه دیر نیست که وضعیت مربوط به برنامه‌های ارسال سلاح به کی یف را به‌طور واقع بینانه ارزیابی کنند. در صورت ارسال سلاح به کی یف، آسیب دیدن روابط میان روسیه با ترکیه و ایالات متحده اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ماریا زاخارووا سپس اضافه کرد: تجهیز نیرو‌های مسلح اوکراین به تسلیحات جدید، مسیر تحولات را تغییر نخواهد داد. انگیزه‌های پشت تصمیم ایالات متحده و ترکیه برای گشودن «جعبه پاندورا» که موجب طولانی‌تر شدن مشکلات رژیم کی یف می‌شود، همچنان نامشخص است.