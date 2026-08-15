دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در توجیه حملات صبح امروز خود به جنوب لبنان، حزب الله را به نقض آتش بس در منطقه به اصطلاح امنیتی متهم در جنوب لبنان متهم کرد.

جوان آنلاین: دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای، حزب الله را به نقض آتش بس در منطقه به اصطلاح امنیتی متهم در جنوب لبنان متهم کرد و مدعی شد حزب‌الله صبح امروز آتش‌بس را در لبنان با حمله به نظامیان اسرائیلی نقض کرده است.

به گزارش ایسنا، دفتر نتانیاهو در ادامه ادعا کرد سه سرباز اسرائیلی بر اثر حمله حزب‌الله در «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان زخمی شدند.

وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد در نتیجه دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق «انصار» و «دیر الزهرانی» واقع در جنوب لبنان، ۱۱ نفر شهید و ۱۹ تن زخمی شدند.

رژیم صهیونیستی بعد از ظهر امروز نیز منطقه «زوطر الشرقیه» در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

رئیس‌جمهور لبنان امروز حملات مستمر رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور را محکوم کرد و عنوان داشت این تجاوز‌ها و نقض مکرر توافق چارچوبی، پیام روشنی درباره روند مذاکرات و تلاش‌های آمریکا برای اجرای این توافق دارد.

«نبیه بری»، رئیس پارلمان لبنان نیز به این حملات واکنش نشان داد و اعلام کرد دو حمله مرگبار رژیم صهیونیستی به شهرک‌های انصار و دیرالزهرانی در جنوب این کشور، در ادامه سیاست جنگ و کشتار در جنوب لبنان صورت گرفته است.

وی این دو حمله را «ادامه جنگ نسل‌کشی در جنوب لبنان» توصیف کرد و افزود رژیم صهیونیستی برای هیچ‌یک از توافق‌ها و قوانین بین‌المللی و همچنین تلاش‌های انجام‌شده برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش در لبنان و منطقه، ارزشی قائل نیست.