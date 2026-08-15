رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: ما بازگشایی تنگه هرمز را در اولویت قرار می‌دهیم، زیرا تداوم بسته بودن آن به نفع احدی نیست.

جوان آنلاین: به نقل از، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری الجزیره اعلام کرد: ادامه حملات اسرائیل به لبنان مایه نگرانی شدید ما است. من در جریان سفر اخیر دونالد ترامپ به ترکیه، درباره ضرورت توقف جنگ علیه لبنان با او گفت‌و‌گو کردم. نقش ایالات متحده در متوقف کردن جنگ اسرائیل علیه لبنان حیاتی است. ترکیه نمی‌تواند غزه را تنها بگذارد؛ ما برای حمایت از آن هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهیم داد. حماس صادقانه به تعهدات خود عمل می‌کند، در حالی که اسرائیل به جنگ ادامه می‌دهد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور ترکیه بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا به خاک ایران و تنش آفرینی در منطقه که موجب بروز ناامنی در تنگه راهبردی هرمز نیز شده است، ادامه داد: ما بازگشایی تنگه هرمز را در اولویت قرار می‌دهیم، زیرا تداوم بسته بودن آن به نفع احدی نیست. قطر نقش مهمی در تلاش‌های میانجی گرانه برای توقف جنگ در منطقه ایفا کرده است.

رجب طیب اردوغان سپس اضافه کرد: توافق‌نامه مکه پیام مهمی را به جهانیان مخابره کرد. این توافق‌نامه مقرر می‌دارد که در صورت مواجهه هر یک از کشور‌های امضاکننده با تجاوز خارجی، آنها باید اقدامی متحدانه انجام دهند. این توافق‌نامه امکان پیوستن سایر کشور‌ها در آینده را فراهم می‌سازد و مشارکت مصر نیز محتمل است.

وی ادعا کرد: ما به تقویت روابط خود با کرد‌ها و دفاع از حقوق آنان در سراسر کشور‌های منطقه ادامه خواهیم داد. کرد‌های سوریه نیز از صلح و ثبات بهره‌مند خواهند شد. سوریه تنها نخواهد ماند و ما تمام تلاش خود را برای حمایت از ثبات آن به کار خواهیم بست. من در آینده‌ای نزدیک به سوریه سفر خواهم کرد.

اردوغان گفت: ما به حمایت از سودان ادامه خواهیم داد و روابط خوبی با رئیس شورای حاکمیتی، عبدالفتاح البرهان داریم. روابط ما با لیبی باثبات است و ما این کشور را تنها نخواهیم گذاشت.

رئیس جمهور ترکیه افزود: ما در خصوص جنگنده‌های اف-۳۵ قولی از ترامپ دریافت کردیم و منتظر عمل او به این وعده هستیم. به نظر نمی‌رسد اروپا تمایلی به پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا داشته باشد. پیوستن به اتحادیه اروپا اولویت ما نیست و اگر ترکیه به آن نپیوندد، اروپا بازنده خواهد بود.