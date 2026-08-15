جوان آنلاین: پس از یک دوره آرامش نسبی کوتاه، ارتش صهیونیستی بار دیگر جنوب لبنان را بمباران کرد که طی آن دست‌کم ۲۰ نفر شهید و زخمی شدند. در مقابل، رزمندگان حزب‌الله با نظامیان اسرائیلی در ارتفاعات استراتژیک علی‌الطاهر درگیر شده و شماری از نیرو‌های اشغالگر را زخمی کرده و مانع از تحقق اهداف میدانی آنها شدند.

در حالی که مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری امریکا برای مهار تنش‌ها ادامه دارد، مقامات تل‌آویو باز به دنبال ماجراجویی جدید هستند. ارتش صهیونیستی دو حمله شدید به مناطق جنوبی لبنان انجام داد. ارتش رژیم صهیونیستی بامداد شنبه با حمله هوایی به یک منزل مسکونی در حومه شهرک «انصار» در جنوب لبنان، مرتکب جنایت دیگری شد. به نوشته خبرگزاری ملی لبنان، در این حمله، هفت نفر شهید و سه نفر دیگر زخمی شدند و خانه مسکونی نیز به‌طور کامل تخریب شد. ارتش رژیم صهیونیستی ظهر شنبه نیز حداقل در دو نوبت، مناطق مسکونی در شهرک دیرالزهرانی را هدف حملات هوایی قرار داد. به گفته وزارت بهداشت لبنان، دو غیرنظامی در این حملات به شهادت رسیده و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در واکنشی منفعلانه، حملات اسرائیل به جنوب لبنان را نقض توافق چارچوب، فعالیت کمیته هماهنگی نظامی و همچنین قوانین بین‌المللی الزام‌آور برای حفاظت از غیرنظامیان توصیف کرد. نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان نیز گفت: «شهروندانی که در این حملات به شهادت می‌رسند، زیرساخت و اهداف نظامی نیستند که تل‌آویو با این بهانه، جان آنها را به خطر می‌اندازد. تنش‌های اسرائیل بسیار خطرناک است و تلاش‌ها برای ایجاد ثبات در جنوب لبنان را بر هم می‌زند.»

با وجود تداوم حملات صهیونیستی، مقامات بیروت امیدوارند مذاکرات جاری با میانجیگری امریکا، زمینه عقب‌نشینی نیرو‌های اشغالگر از جنوب لبنان را فراهم کند. با این حال، اظهارات سران تل‌آویو نشان می‌دهد که اسرائیل نه تنها قصد خروج از مناطق اشغالی را ندارد، بلکه به دنبال تثبیت حضور نظامی خود در این مناطق است.

حزب‌الله هم دیروز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل به لبنان، هشدار داد: «مسئولیت این تجاوز و نقض مداوم حاکمیت لبنان بر عهده دولت دشمن و امریکاست که از آن حمایت و پوشش به عمل می‌آورد. مقامات لبنانی باید تمام راه‌های موجود را برای توقف این تجاوز بررسی کنند و به‌رغم تمام جنایات و تجاوز‌های دشمن و علنی کردن نیات تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه این رژیم در قبال لبنان، بر روند مذاکرات مستقیم خفت‌بار و ارائه هدایای رایگان به دشمن اصرار نکنند.»



ضربه حزب‌الله به اشغالگران

علاوه بر حملات هوایی، نیرو‌های صهیونیستی بامداد شنبه قصد نفوذ به ارتفاعات استراتژیک «علی‌الطاهر» در جنوب لبنان را داشتند که با واکنش رزمندگان حزب‌الله ناکام ماند و در جریان این درگیری‌ها، اشغالگران تلفاتی را متحمل شدند. گزارش‌هایی از درگیری با سلاح‌های سنگین مخابره شده است. گزارش‌های عبری که تاکنون به طور رسمی تأیید نشده‌اند، از زخمی شدن پنج نظامی اسرائیلی در علی‌الطاهر خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، حال سه نفر از این نظامیان وخیم اعلام شده است. ارتش صهیونیستی در پی ناکامی‌های خود، بمب‌هایی را روی منطقه علی‌الطاهر انداخت. به گزارش المنار، منطقه علی‌الطاهر به طور مستمر توسط توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در معرض گلوله‌باران قرار گرفت و این حملات به جبل‌الرفیع و ارتفاعات الدبشه در منطقه النبطیه نیز گسترش یافت.



انتقاد نعیم قاسم از مذاکره با اسرائیل

نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی خود به مناسبت سالروز پیروزی در جنگ ۲۰۰۶، با تأکید بر نقش مقاومت در پایان دادن به این جنگ، اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ تحت تأثیر بازدارندگی ناشی از نتایج جنگ قرار داشته است. نعیم قاسم توافق‌های اخیر را دیکته‌های اسرائیلی توصیف و از عملکرد مقامات لبنانی در قبال مقاومت و مذاکرات انتقاد کرد. نعیم قاسم اشاره کرد که این مقامات محاسبات و تعهدات دیگری داشتند و تحت قیمومیت قرار گرفته بودند. نعیم قاسم مذاکرات جاری را فاقد نتیجه مثبت دانست و اعلام کرد که این مذاکرات چیزی جز ننگ و سرافکندگی به همراه نخواهد داشت. وی با اشاره به شرایط دشوار کنونی افزود: «با وجود درد و رنج، ما ادامه می‌دهیم؛ باطل یک دور دارد، اما حق، دور‌های بسیاری دارد». نعیم قاسم با اشاره به نابرابری قدرت میان طرفین گفت: «توازن قدرت وجود ندارد، اما ما تسلیم نمی‌شویم.»