جمهوری‌خواهان در وضعیت بحرانی و سختی به سر می‌برند! شکست‌های مکرر ترامپ در عرصه سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد سبب شده دموکرات‌ها خود را در آستانه کسب یک پیروزی بی‌دردسر در انتخابات میاندوره‌ای کنگره (در نوامبر امسال) ببینند. در برخی نظرسنجی‌ها، میزان تأیید عملکرد ترامپ در میانه کانال ۳۰ درصدی گزارش شده است. «کف حمایتی» رئیس‌جمهور امریکا کوچک‌تر شده و نرخ مخالفت با وی همچنان در حال افزایش است. مخالفت حدود ۶۵ درصد از رأی‌دهندگان مستقل با سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ، در کنار رویگردانی ۲۰ درصد از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه از مستأجر کنونی کاخ سفید، بدترین سیگنال ممکن را به حزب جمهوری‌خواه مخابره کرده است. در چنین شرایطی، دو نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی یعنی مارک روبیو و جی‌دی ونس، هر دو استعداد بالقوه تبدیل شدن به نماد‌های شکست حزب متبوعشان را خواهند داشت.

اگرچه انتخاب معاون رئیس‌جمهور امریکا به عنوان نامزد نهایی جمهوری‌خواهان می‌تواند گردش آرای جنبش ماگا (امریکا را دوباره بزرگ کنیم) را در سبد رأی این حزب تضمین کند، اما در مقابل، منجر به رویگردانی بخشی از جمهوری‌خواهان سنتی و نومحافظه‌کاران از وی خواهد شد. چنین قاعده‌ای به گونه‌ای دیگر در خصوص مارک روبیو نیز صادق است: انتخاب وزیر امور خارجه دولت ترامپ به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی، تا حدود زیادی گردش آرای جمهوری‌خواهان سنتی و نومحافظه‌کاران را در سبد رأی این حزب تضمین می‌کند، اما منتج به رویگردانی جنبش ماگا خواهد شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ میلادی، ترامپ توانست میان ماگا، نومحافظه‌کاران و جمهوری‌خواهان سنتی نوعی توازن محاسباتی-رفتاری برقرار کند. عملکرد غیرقابل‌توجیه دولت بایدن و مبارزات انتخاباتی ضعیف کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، نیز مزید بر علت شد تا اکثریت رأی‌دهندگان مستقل و حتی درصد اندکی از دموکرات‌ها نیز آرای خود را به سود ترامپ به گردش درآورند. اما اکنون این موازنه دیگر برقرار نیست.

به نظر می‌رسد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی، بخشی از رأی‌دهندگان سال ۲۰۲۴ به ترامپ، رفتاری مشابه سال ۲۰۲۰ میلادی از خود نشان خواهند داد. در آن زمان، در ایالاتی حساس و سرنوشت‌ساز مانند میشیگان، آریزونا، پنسیلوانیا، ویسکانسین و جورجیا، شاهد پیوستن جمهوری‌خواهان مخالف ترامپ به اردوگاه دموکرات‌ها و در نهایت، سنگین‌تر شدن وزنه به سود جو بایدن بودیم. دموکرات‌ها نیز با سکوت سیاسی خود در برهه کنونی، در حال مدیریت غیرمستقیم منازعه جدید در اردوگاه جمهوری‌خواهان هستند. دموکرات‌ها معتقدند تشدید این منازعه به صورت خودکار، گردش آرای افراد مستقل در سبد رأی نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ را تضمین خواهد کرد. با توجه به شدت، جنس و عمق مناقشاتی که در حزب جمهوری‌خواه امریکا شکل گرفته، بعید است سران این حزب و ترامپ قدرت بازتعریف توازن انتخاباتی سال ۲۰۲۴ میلادی را در میان رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه و مستقل داشته باشند. سایه این بحران (شکست احتمالی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ میلادی) می‌تواند تا یک دهه بر حزب جمهوری‌خواه امریکا سایه بیفکند.