کد خبر: 1374039
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تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
آرسنال – سیتی، سوپر جام انگلستان 

دوئل آرتتا و مارسکا برای اولین جام 

1 عصر امروز ورزشگاه پرینسیپالیتی کاردیف در ولز میزبان بازی سوپر جام لیگ برتر انگلستان است. دیداری که به نوعی سوت آغاز رقابت‌های فصل جدید انگلستان هم محسوب می‌شود
فریدون حسن 

عصر امروز ورزشگاه پرینسیپالیتی کاردیف در ولز میزبان بازی سوپر جام لیگ برتر انگلستان است. دیداری که به نوعی سوت آغاز رقابت‌های فصل جدید انگلستان هم محسوب می‌شود. دو غول فوتبال جزیره، یعنی آرسنال قهرمان لیگ برتر و منچسترسیتی قهرمان جام حذفی امروز برای کسب اولین جام فصل جدید به مصاف هم می‌روند. 
آرسنال و منچسترسیتی طی سال‌های گذشته همیشه حریفانی سرسخت برای هم بوده‌اند. این مسئله به‌خصوص در فصل گذشته که رقابت سختی هم بین دو تیم برای کسب عنوان قهرمانی لیگ وجود داشت بیشتر به چشم آمد. حالا سوپرجام فینال دیگری است که هر دو تیم از آن برد می‌خواهند. در پنج بازی آخر دو تیم؛ دو پیروزی سهم سیتی بوده، دو بازی مساوی شده و یک بازی را هم آرسنال برده، اما ماجرای سوپرجام کاملاً متفاوت است. 
 
شاید اصلی‌ترین نگرانی هواداران آرسنال طی هفته‌های گذشته شایعه جدایی میکل آرتتا، سرمربی موفق توپچی‌های لندن بود. مسئله‌ای که آرتتا در نشست خبری پیش از بازی خیال هواداران را بابت آن راحت کرد: «آن‌ها (هواداران) نباید بابت هیچ‌کدام از این مسائل نگران باشند، چون من می‌خواهم اینجا بمانم. من بسیار خوشحالم. از اینکه با افرادی که با آنها کار می‌کنم همکاری دارم، بسیار قدردان هستم و وقتی فرصت آن فراهم شود، این موضوع را حل خواهیم کرد. همین، من اینجا بسیار راضی و خوشحال هستم، همه چیز بدون عجله و در شرایط طبیعی پیش می‌رود و جای نگرانی نیست.». 
اما ثبات نیمکت آرسنال در حریف دیده نمی‌شود. منچسترسیتی بعد از سال‌ها درخشش با پپ گواردیولا با مربی موفق خود خداحافظی کرد تا حالا سکان هدایت سیتیزن‌ها در دستان انزو مارسکای ایتالیایی باشد. یک تفکر تازه که می‌خواهد سیتی را همچنان بالا نگه دارد. البته همه خوب می‌دانند تحقق این کار چقدر سخت خواهد بود. دیدار با آرسنال آن هم در سوپرجام اولین آزمون جدی مارسکا محسوب می‌شود، دیداری که پیروزی در آن می‌تواند شروعی رؤیایی برای مرد ایتالیایی محسوب شود: «چند ساعت مانده به یک فینال و این اولین فینال من در این باشگاه است؛ پس تمرکزم روی بازیکنانی که می‌روند یا می‌آیند نیست. تمرکز من روی این است که به بهترین شکل ممکن برای بازی آماده شویم و تلاش کنیم فینال را ببریم.» 
آرامش آرسنال البته بیشتر است. توپچی‌ها با آرتتا از دسامبر ۲۰۱۹ یک جام حذفی، دو سوپرجام و در فصل گذشته بعد از ۲۲ سال قهرمانی لیگ برتر انگلیس را رقم زده‌اند. آنها فینال لیگ قهرمانان را هم تجربه کردند و حالا می‌خواهند کارشان در فصل جدید را با فتح سوپرجام آغاز کنند. آرتتا البته خوب می‌داند که سیتی با وجود تغییرات نیمکت همچنان تیمی خطرناک است. آرتتا در نشست خبری روشن کرد که انتظار ندارد جدایی گواردیولا از سیتی دشواری این مسابقه را کم کرده باشد. او گفت: «این یک بازی بسیار دشوار خواهد بود. سیتی همیشه راهی برای رقابت پیدا می‌کند و بازیکنان بسیار باکیفیتی دارد.» 
سرمربی آرسنال در ادامه با تمجید از پپ گواردیولا گفت: «از نظر من او بهترین مربی تاریخ فوتبال است. فوتبال انگلستان از زمان حضور او تغییرات زیادی را تجربه کرده است که تا سال‌ها از این تغییرات منفعت خواهد برد.» 
انزو مارسکا هم با آگاهی کامل از بازی سختی که پیش رو دارد و حریفی بزرگ با مربی موفقی به نام آرتتا گفت: «آرسنال در دو، سه، چهار یا پنج سال اخیر نشان داده که همیشه در جمع مدعیان است. آنها تیم فوق‌العاده‌ای هستند و میکل (آرتتا) تیم بسیار خوبی ساخته است. آنها فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شدند و نشان دادند در حال حاضر چقدر قدرتمند هستند، اما در عین حال، ما منچسترسیتی هستیم و تلاش می‌کنیم فاصله را کاهش دهیم و رقابت کنیم.» 
مارسکا با وجود این تأکید کرد که سیتی برای فتح جام پا به میدان می‌گذارد: «مهم است که به رشد و پیشرفت ادامه دهیم. به نظرم پیش‌فصل خوب بود، چون تیم ما بازی به بازی بهتر شد. حالا پیش‌فصل تمام شده و باید رقابت کنیم، بازی‌ها و جام‌ها را ببریم. چیزی که می‌خواهم ببینم روحیه درست، ادامه پیشرفت و ذهنیت مناسب برای بردن بازی‌ها و جام‌هاست.» 
آرتتا که با قهرمانی در لیگ برتر و رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا بار سنگینی را از روی دوشش برداشت، می‌خواهد با قهرمانی وارد فصل جدید لیگ انگلستان شود و آخرین فصل حضورش در آرسنال را با فتح سوپرجام آغاز کند. او در صحبت‌های پیش از بازی خود روشن کرد که تیمش می‌خواهد از همان روز نخست رقابت کند: «باید آماده باشیم تا بهترین عملکردمان را ارائه دهیم و برای جام بجنگیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سوپر جام ، لیگ ، انگلستان
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