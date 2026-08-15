جوان آنلاین: آخرین مرحله از اردوی آمادهسازی تیمملی هندبال روز گذشته در تهران به پایان رسید و کاروان هندبال کشورمان برای برگزاری اردوی تدارکاتی و چند بازی دوستانه امروز راهی صربستان میشود. بازیهای آسیایی ناگویا بزرگترین رویداد پیشروی هندبال ایران است و انتظار میرود شاگردان نناد کلاییچ در این آوردگاه خوش بدرخشند.
پیش به سوی کرواسی
نناد کلاییچ انتخاب جدید فدراسیون هندبال برای سکانداری تیمملی بزرگسالان است. در شرایط سخت کشور، سرمربی اهل کرواسی این مسئولیت سنگین را برعهده گرفت و حالا همه چشمانتظار عملکرد خوب کلاییچ و پسرانش در ناگویا هستند و اینکه بالاخره طلسم ناکامی هندبال ایران در کسب مدال بازیهای آسیایی پایان یابد. همگروهی با تیمهای کویت، کرهجنوبی، بحرین و قزاقستان در گروه B، کار را برای ملیپوشان در ناگویا سخت کرده است.
آخرین دور از تمرینات با حضور ۱۹ بازیکن به پایان رسید و بعد از سه مرحله اردو، نوبت اعزام به اروپا و برپایی اردو در صربستان است. قرار است تیم کشورمان پنج بازی تدارکاتی با تیمهای باشگاهی در این کشور انجام دهد.
تمرینات پرفشار
سرمربی تیمملی معتقد است تمرینات پرفشار، آن هم یک ماه مانده تا شروع بازیهای آسیایی آمادگی بازیکنانش را افزایش میدهد. نناد کلاییچ که در جریان تمرین گذشته برای چند بازیکن تمرین تنبیهی نیز در نظر گرفت، در جمع خبرنگاران از اعتقادش به تمرینات شدید صحبت کرد: «این سختترین اردوی ما بود و برای بازیکنان تمرینات پرفشار در نظر گرفتم. البته میدانم تحمل این تمرینات برای بازیکنان سخت است، ولی اگر آنها الان با این شدت تمرین نکنند در جریان بازیها نیز نمیتوانند فشار بازی را تحمل کنند. این بخشی از برنامه آمادهسازی تیم است و در همین تمرینات است که اشتباهات را میبینیم و آنها را برطرف میکنیم.»
خوشبینی سرمربی
کلاییچ در ادامه به بازیهای دوستانه در صربستان اشاره کرد: «هنوز یک ماه تا شروع بازیهای آسیایی فرصت باقی مانده و چند بازی دوستانه خوب هم خواهیم داشت. باور داریم با پتانسیل بازیکنان جوان ایران میتوانیم همه را در ناگویا سورپرایز کنیم. با سه تیم از لیگبرتر صربستان، یک تیم از لیگ رومانی و یک تیم از لیگ کرواسی بازی خواهیم داشت.»
سرمربی تیمملی با خوشبینی از عملکرد شاگردانش در بازیهای آسیایی گفت: «برای تشخیص پتانسیل بالای هندبال ایران آمدهام. تمام مسابقات تیمملی ایران در دوره قبلی بازیهای آسیایی را آنالیز کردم. با کنار گذاشتن چند بازیکن پابهسنگذاشته، جوانان را به تیمملی آوردیم تا با این شیوه برای رسیدن به هدف تلاش کنیم. البته لژیونرها را در ناگویا نخواهیم داشت و قطعاً اگر آنها در بازیهای آسیایی حضور داشته باشند شرایط متفاوت خواهد بود. با این وجود غیبت لژیونرها بهانهای نیست که باعث شود به تیمم اعتماد نداشته باشم. تا آخرین لحظه برای رسیدن به سکوی آسیا و کسب مدال میجنگیم.»
چارهای جز صعود نداریم
کاپیتان تیمملی حضور نناد کلاییچ را برگ برنده ایران خواند. محمد سیاوشی به تمرینات سخت سرمربی کروات اشاره کرد: «اردوی خوبی را پشتسر گذاشتیم. هم فشار بدنسازی داشتیم و هم تمرینات تاکتیکی. جوانانی که به تیم اضافه شدهاند همگی آیندهدار هستند. امیدوارم با همین پتانسیل و روحیه خوب در ناگویا هم موفق ظاهر شویم. بعد از اردوی صربستان مستقیماً راهی ژاپن خواهیم شد.»
سیاوشی در خصوص حضور کلاییچ اظهار داشت: «او مربی خوبی است و تمرکز زیادی روی کارهای تاکتیکی دارد. با تمرین زیاد و سختیهایی که کشیدیم، امیدوارم در بازیهای آسیایی نتیجه این سختیها را ببینیم. شکی نیست که در گروه بسیار سختی قرار گرفتهایم. سطح هندبال آسیا بالاست و موفقیت در این رشته سخت است. چارهای جز صعود از گروه نداریم و امید زیادی به موفقیت تیمملی دارم.»
علی رحیمیکازرونی دیگر ملیپوش ایران نیز به تغییر نسل در تیمملی اشاره کرد: «سومین اردوی ما بود و سرمربی جدید ایدههای جدید دارد. تغییر نسل داشتیم و بازیکنان جدید به تیم اضافه شدند. امیدواریم با توجه به شرایطی که داریم بهترین نتیجه را در ناگویا کسب کنیم. در گروه سختی هستیم و مدعیان آسیا در گروه ما هستند. با اینحال ما هم مقابل حریفان دست و پا بسته نیستیم. برای کسب بهترین نتیجه میجنگیم و قطعاً اگر لژیونرها بودند، میتوانستیم از تجربهشان استفاده کنیم. امیدوارم این خلأ در بازیها احساس نشود.»