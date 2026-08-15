آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

جوان آنلاین: قیمت بنزین در امریکا، پس از حمله وحشیانه این رژیم تروریستی به کشورمان در جریان جنگ رمضان، به یکی از چالشهای جدی سرکرده این رژیم، ترامپ، تبدیل شده است و دادههای نظرسنجی نشان میدهد ۷۹ درصد امریکاییها از قیمت سوخت ناراضی هستند که در مقایسه با دولتهای پیشین این رژیم وحشی بیسابقه گزارش شده است. همچنین انجمن خودروی امریکا هشدار داده قیمت بنزین در این رژیم برای اواسط اوت به سطحی بیسابقه رسیده است. با این حال، رئیس رژیم تروریستی امریکا که به دلیل جنگ بیدلیل علیه ایران، پیامدهای آن و افزایش بهای نفت و بنزین تحت فشار افکار عمومی امریکا و جهان است، میگوید: «اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین پرداخت کنید، من هرگز بابت آن عذرخواهی نخواهم کرد؛ کار درست را انجام دادم.» تحلیلگران پیشبینی میکنند با تداوم فشار بر بازار نفت خام، محدودیت ظرفیت پالایش و کاهش عرضه فرآوردهها میتواند به عامل مستقلی برای افزایش قیمت سوخت و انتقال موج جدیدی از تورم به اقتصاد امریکا تبدیل شود.
تنگه هرمز همچنان مهمترین عامل در نوسانات جهانی قیمت نفت و فرآوردههای نفتی است و بعد از عهدشکنیها و تجاوزهای رژیم کودکخوار امریکا به نوار ساحلی جنوب ایران اسلامی، «تنگه هرمز» تحت رصد هوشمند نیروهای مسلح ایران به روی تردد غیرایمن ناوگان دریایی بسته شد. ادامه این تنشها در تنگه هرمز بازار انرژی را در امریکا به شدت تحت تأثیر قرار داده، به طوری که میانگین قیمت بنزین در امریکا روز شنبه، به حدود ۰۸/۴ دلار بهازای هر گالن رسیده است. در برخی ایالتهای غربی و مناطق کوهستانی امریکا قیمت بنزین از ۵۰/۵ دلار در هر گالن نیز فراتر رفته، در حالی که قیمت در برخی مناطق جنوبی و ساحل خلیج مکزیک کمتر از ۸۰/۳ دلار است. رئیس رژیم تروریستی امریکا که بارها مدعی پیروزی در جنگ علیه ایران شده و از حملات خود، دستاوردسازی کرده و به دلیل جنگ بیدلیل علیه ایران، پیامدهای آن و افزایش بهای نفت و بنزین تحت فشار افکار عمومی امریکا و جهان است، میگوید: «اگر مجبور شوید کمی بیشتر برای بنزین پرداخت کنید، من هرگز بابت آن عذرخواهی نخواهم کرد؛ کار درست را انجام دادم.» تحت فشار بودن خانوادههای امریکایی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به حدی رسیده که انجمن خودروی امریکا هشدار داد قیمت بنزین در این کشور برای اواسط اوت به سطحی بیسابقه رسیده است.
نفت ۸۰ دلاری مانع گرانی سوخت نشد
بررسی روند بازار سوخت امریکا نشان میدهد قیمت بنزین و گازوئیل در مسیر رسیدن به سطوح بیسابقه قرار گرفتهاند که میتواند با توجه به تداوم جنگ و آسیب به زیرساختهای پالایشی، فشار بیشتری بر مصرفکنندگان و اقتصاد این کشور وارد کند. این روند در شرایطی رخ داده که قیمت نفت خام همچنان برای تثبیت خود در بالای ۸۰ دلار در هر بشکه با چالش مواجه است، به این ترتیب، افزایش قیمت فرآوردههای نفتی لزوماً همراستا با رشد قیمت نفت خام حرکت نکرده است و عوامل مربوط به عرضه و ظرفیت پالایش نیز نقش پررنگی در بازار پیدا کردهاند. افزایش قیمت سوخت از آن جهت اهمیت دارد که اثر آن محدود به هزینههای مستقیم مصرفکنندگان نیست. رشد قیمت بنزین و گازوئیل میتواند هزینه حملونقل کالا، تولید و خدمات را افزایش دهد و از این مسیر، فشارهای تورمی در اقتصاد امریکا را تشدید کند. بر این اساس، تحلیلگران معتقدند تداوم جنگ و آسیب به زیرساختهای پالایشی میتواند بازار فرآوردههای نفتی را بیش از بازار نفت خام تحت فشار قرار دهد؛ موضوعی که در صورت ادامه اختلالات عرضه، احتمال افزایش بیشتر قیمت سوخت و تشدید تورم را افزایش خواهد داد.
براساس اعلام انجمن اتومبیل امریکا، قیمت متوسط بنزین در روز جمعه به حدود ۰۷/۴ دلار برای هر گالن رسیده بود. افزایش هزینه سوخت در شرایطی رخ داده که فشار هزینههای زندگی نیز به یکی از موضوعات اصلی افکار عمومی امریکا تبدیل شده است. مقایسه دادههای نظرسنجی نشان میدهد میزان نارضایتی از قیمت بنزین در دوره ترامپ از ارقام ثبت شده برای رؤسای جمهور پیشین بیشتر است. هری انتن، تحلیلگر ارشد دادههای شبکه سیانان معتقد است عبور قیمت بنزین از مرز ۴ دلار برای هر گالن، فشار قابلتوجهی بر دولت ترامپ ایجاد کرده است.
حامیان جمهوریخواه هم ناراضی هستند
یکی از نکات قابل توجه این دادهها، گستردگی نارضایتی در میان پایگاه سیاسی ترامپ است. براساس این نظرسنجیها، ۶۶ درصد از رأیدهندگان جمهوریخواه طبقه کارگر نیز از افزایش قیمت بنزین در دوره ترامپ ناراضی هستند. ترامپ در مقابل، مشکلات مربوط به توانایی مردم برای تأمین هزینههای زندگی را رد کرده و عملکرد اقتصادی دولت خود را مثبت ارزیابی میکند. با این حال، ارزیابیهای هری انتن نشان میدهد بخش قابل توجهی از افکار عمومی، مسئولیت افزایش قیمت بنزین را مستقیماً متوجه رئیس رژیم تروریستی امریکا میداند که میتواند قیمت سوخت را به یکی از مسائل تعیینکننده در فضای سیاسی امریکا تبدیل کند. نارضایتی از قیمت بنزین در امریکا به ۷۹ درصد رسیده و ترامپ رکورددار این شاخص شده است، حتی ۶۶ درصد رأیدهندگان جمهوریخواه طبقه کارگر ناراضی هستند.
افزایش نگرانیها از روند قیمت سوخت
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی دبلیوکیوایتی، انجمن خودروی امریکا (AAA) اعلام کرد قیمت بنزین در سراسر این کشور برای اواسط اوت به سطحی بیسابقه رسیده و میانگین قیمت ملی اکنون از ۴ دلار به ازای هر گالن فراتر رفته است. قیمت بنزین در امریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد نشان میدهد. این افزایش برای نخستینبار سبب شده است که قیمت بنزین در فاصلهای کوتاه از مرز ۴دلار عبور کند؛ رخدادی که حتی در سال ۲۰۲۲ و همزمان با آغاز جنگ روسیه و اوکراین نیز ثبت نشده بود. براساس دادههای این انجمن، میانگین قیمت بنزین در امریکا به ۰۷/۴ دلار به ازای هر گالن رسیده که بهطور قابلتوجهی بالاتر از ۱۵/۳ دلار در همین روز در سال گذشته است. رانندگان امریکایی همچنین اکنون حدود ۲۰ سنت بیشتر از یک ماه پیش برای هر گالن بنزین پرداخت میکنند. افزون بر این، در برخی مناطق غربی امریکا از جمله شهرستان مونو در ایالت کالیفرنیا، قیمت بنزین در آستانه ۷ دلاری شدن قرار گرفته است. در صورت ادامه تنشها در تنگه هرمز، پیشبینی میشود روند افزایشی قیمت انرژی و بهویژه بنزین در امریکا ادامه یابد و رکوردهای تازهای ثبت شود.
لوری ویور هاوکینز، مدیر روابطعمومی یکی از شعب انجمن خودروی امریکا، طی اظهاراتی گفت: این قیمتها برای این زمان از سال بهطور غیرعادی بالا هستند. بهطور معمول، قیمت بنزین با نزدیک شدن به روز کارگر کاهش مییابد، چراکه سفرهای تابستانی کمتر میشود، تعداد خودروها در جادهها کاهش پیدا میکند و پالایشگاهها به استفاده از سوختهای ترکیبی ارزانتر زمستانی روی میآورند. وی در ادامه تأکید کرد: تاکنون عوامل فصلی معمول نتوانستهاند قیمتها را پایین بیاورند.