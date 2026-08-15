مسکو: ۱۳۲۸ پهپاد و ۱۷ موشک فلامینگو اوکراینی منهدم شدند

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه گزارش داد که نیروهای مسلح این کشور شهرک ریبالسکویه در منطقه زاپروژیا را تصرف کردند.
در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: طی شبانه روز گذشته ۱۳۲۸ فروند پهپاد اوکراینی و ۱۷ موشک کروز فلامینگو منهدم شدند. همچنین، نیروهای مسلح روسیه، با استفاده از پهپادهای گران یک انبار پهپادهای دوربرد نیروهای مسلح اوکراین و یک پست برق ۱۱۰ کیلوولتی در منطقه چرنیگویف را هدف قرار دادند.
از سوی دیگر، پتر بولگارف فرمانده واحدهای یگان شرق در گزارش خود به آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که در جریان عملیات تابستان، نیروهای این یگان ۱۹ شهرک را به تصرف خود درآوردهاند.
به گفته بولگارف، ۷ مورد از این شهرکها در منطقه دنیپروپتروفسک و ۱۲ مورد در منطقه زاپروژیا قرار دارند.