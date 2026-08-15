تیراندازی در دانشگاه ایالتی ویرجینیا چندین زخمی برجای گذاشت

جوان آنلاین: به نقل از گاردین، اداره پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: تیراندازی در منطقه «کواد انکسز» رخ داد که منجر به چندین مورد جراحت شد که به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند. پلیس در محل حضور دارد و از مردم می‌خواهد که از این منطقه دوری کنند.

به گزارش ایسنا، این دانشگاه اعلام کرد هیچ یک از جراحات وارده، تهدیدکننده زندگی نیستند.

خبرگزاری محلی WTVR نیز به نقل از مقامات گزارش داد که پنج نفر در این حادثه زخمی شده‌اند.

ایالات متحده همواره تعداد زیادی تیراندازی جمعی را ثبت کرده است که بخش قابل توجهی از آنها در مدارس و دانشگاه‌ها رخ می‌دهند. این آمار باعث درخواست‌های پیوسته برای کنترل بیشتر اسلحه توسط فدرال شده است، اگرچه کنگره در طول سال‌ها چنین محدودیت‌هایی را اعمال نکرده است.